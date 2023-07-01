طريقة عمل اللحمة الضاني في الفرن

ترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل اللحمة الضاني فى الفرن بمذاق شهى خلال احتفالات عيد الأضحى التى تزداد فيها العزومات

نقدم لكم طريقة عمل اللحمة الضاني فى الفرن من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي

مكونات اللحمة الضاني فى الفرن :

3 ملاعق كبيرة معجون الطماطم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة حبهان

3 ملاعق كبيرة خردل

ملعقة كبيرة بهارات

5 فصوص ثوم مفروم

نصف كوب زيت

ربع كوب خل

بقدونس

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل اللحمة الضاني فى الفرن



اخلطي معجون الطماطم مع البهارات والبابريكا والحبهان والخردل والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت والخل وقلبيهم جيدا ثم ضعي اللحم فى التتبيلة وغطيها جيدتا واتركيها 3 ساعات تقريبا في الثلاجة.

ادهني صينية الفرن بالسمنة ضعي اللحمة الضاني وغطيها بورق الفويل وادخليها فرن ساخن بدرجة حرارة 200 حتى تنضج ثم ازيلي ورق الفويل وادخليها مرة أخرى فى الفرن لمدة دقائق قليلة حتى يحمر الوجه ثم اخرجيها بسرعة وضعيها في طبق التقديم مع البقدونس المفروم.