تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني

قدمت الدكتورة ريهام عبداللطيف؛ خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ الفوائد الصحية لتناول اللحمة الضاني لجسمنا وجاءت كالتالي:
1-اللحم الضاني هو مصدر جيد للبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجه اليومي للبروتينات.
2-يحتوي على كميات عالية من السيلينيوم وهو من العناصر المضادة للأكسدة والذي يعمل على حماية الجسم من بعض المواد المسببة للسرطان ويحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي.
3-يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد.
4-يحتوي على كمية جيدة من الزنك الذي يحتاجه الجسم للنمو كما أنه مقوي عام للمناعة.
5-مصدر لفيتامين B12 والذي يعمل على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين B3 والذي يحمي من الإصابة بالزهايمر ويحمي الجلد من آثار الشيخوخة ويقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.
6-يحتوي على أقل كمية دهون مشبعة مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى.