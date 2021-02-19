تعتقد أنها مضرة فقط.. 6 فوائد لتناول اللحمة الضاني





1-اللحم الضاني هو مصدر جيد للبروتينات حيث يمد الجسم بحوالي 60% من احتياجه اليومي للبروتينات.





2-يحتوي على كميات عالية من السيلينيوم وهو من العناصر المضادة للأكسدة والذي يعمل على حماية الجسم من بعض المواد المسببة للسرطان ويحارب الشيخوخة ويقوي الجهاز المناعي.





3-يقي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الحديد.





4-يحتوي على كمية جيدة من الزنك الذي يحتاجه الجسم للنمو كما أنه مقوي عام للمناعة.





5-مصدر لفيتامين B12 والذي يعمل على تقوية الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وفيتامين B3 والذي يحمي من الإصابة بالزهايمر ويحمي الجلد من آثار الشيخوخة ويقلل من فرص الإصابة بهشاشة العظام.



