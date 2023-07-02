نشرة المرأة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الشمام دون إفساده.. ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد تختلف طرق تخزين الشمام حسب مدى نضجها وما إذا كانت مقطوعة أم لا.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك بعض النصائح العامة التي يمكن اتباعها لتخزين الشمام بشكل صحيح والحفاظ على جودتها:

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

إذا كنت تشك في تعرضك لمبيدات الآفات، فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية لتقليل التعرض وطلب العناية الطبية إذا لزم الأمر.

الشمام فاكهة صيفية لذيذة ومشهورة، وغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي توفر قيمة عالية من الفوائد الصحية.