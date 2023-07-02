عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الشمام دون إفساده.. ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

ماذا تفعل المبيدات
ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الطريقة الصحيحة لتخزين الشمام دون إفساده

قالت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد تختلف طرق تخزين الشمام حسب مدى نضجها وما إذا كانت مقطوعة أم لا.

وأوضحت فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أن هناك بعض النصائح العامة التي يمكن اتباعها لتخزين الشمام بشكل صحيح والحفاظ على جودتها:

التأثير على الجهاز التناسلي.. ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

الوقاية خير من العلاج.. إجراءات فورية حال التعرض لمبيدات الآفات

إذا كنت تشك في تعرضك لمبيدات الآفات، فمن المهم اتخاذ إجراءات فورية لتقليل التعرض وطلب العناية الطبية إذا لزم الأمر.

يعزز صحة العينين.. تأثير تناول الشمام على الجسم

الشمام فاكهة صيفية لذيذة ومشهورة، وغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي توفر قيمة عالية من الفوائد الصحية.

“صدى البلد” الاقتصاد المنزلي الطريقة الصحيحة العناصر الغذائية والفيتامينات المبيدات الحشرية المرأة والصحة الوقاية خير من العلاج ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

مفاجأة جديدة بشأن أحمد سعيد لاعب الطائرة بالأهلي .. تفاصيل

الأهلي في مهمة صعبة أمام فيوتشر بالدوري المصري

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كبدة الخروف "الضاني"

الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تعدل ثواب حجة مقبولة

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية العامة 2023| الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء الفيزياء والتاريخ

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الأحد

سعر عيار 21 اليوم 2-7-2023

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

أم أحمد : وصلت العالمية والسادات كان يأكل من يدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ