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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التأثير على الجهاز التناسلي.. ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

ماذا تفعل المبيدات
ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم ؟

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

 


انتقلت ضباط قسم جمصة إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تناول وجبة بطيخ.

وبالفحص تبين مصرع “ريان.م.م” عام ونصف وأصيبت شقيقته ردينا ٦ أعوام ووالدتهما “نسمة.ع.م” ٢٥ عاما بسبب بطيخ طاله مبيد حشري.

 

ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم؟

فى إطار هذا قال الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية لـ صدى البلد، إنه إذا تعرض الشخص لتناول المبيدات الحشرية يمكن أن يسبب العديد من الأضرار على صحته، وذلك يتوقف على نوعية المبيد وشدة التعرض والكمية المتناولة، ومن بين الأضرار المحتملة:

1. التسمم: قد يتعرض الشخص للتسمم بالمبيدات الحشرية إذا تناول كمية كبيرة منها، وتشمل أعراض التسمم الدوخة والغثيان والتقيؤ والإسهال والصداع والتعب والتشنجات والتنفس الصعب وفقدان الوعي.

2. الآثار السرطانية: يمكن أن تزيد التعرض للمبيدات الحشرية من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والدماغ والكبد.

3. الآثار العصبية: يمكن للمبيدات الحشرية أن تؤثر على الجهاز العصبي المركزي والـ peripheric، وتسبب الدوخة والصداع والعصبية والتهيج والارتعاشات والتشنجات وفقدان الذاكرة والتشوهات الخلقية.

4. الآثار الهرمونية: يمكن لبعض المبيدات الحشرية أن تؤثر على الهرمونات في الجسم، مما يؤدي إلى تشوهات خلقية وعدم القدرة على الإنجاب.

5. التأثير على الجهاز التنفسي: يمكن لبعض أنواع المبيدات الحشرية أن تؤثر على الجهاز التنفسي والرئتين، وتسبب السعال والتنفس الصعب.

6. التأثير على الجهاز الهضمي: يمكن لبعض المبيدات الحشرية أن تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب الإسهال والغثيان والقيء.

7. التأثير على الجهاز التناسلي: يمكن لبعض المبيدات الحشرية أن تؤثر على الجهاز التناسلي وتسبب العقم وتشوهات خلقية في الجنين.

ومن المهم تجنب التعرض للمبيدات الحشرية قدر الإمكان، واتباع الإرشادات اللازمة عند استخدامها، كما يجب تخزينها بشكل صحيح وبعيدًا عن متناول الأطفال والحيوانات، كما ينبغي البحث عن بدائل آمنة للاستخدام.

اعراض التسمم البروستاتا الهرمون البروستات الهرمونية الهرمونات الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي الجهاز التنفس الجهاز التنفسي الجهاز الهضمي الجهاز التناسلي المبيدات الحشرية الغثيان والقيء ماذا تفعل المبيدات الحشرية بالجسم ​​​​​​​health

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