يعزز صحة العينين.. تأثير تناول الشمام على الجسم

الشمام فاكهة صيفية لذيذة ومشهورة، وغني بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي توفر قيمة عالية من الفوائد الصحية.

قدم الدكتور أحمد صبري خبير التغذية، عبر صدى البلد، فوائد تناول الشمام، والتى تتمثل فيما يلي:

الحفاظ على صحة القناة الهضمية: الشمام يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل التربة والإقامة.

يساعد البوتاسيوم في تقليل ضغط الدم وتحسين تحسين القلب.

يعزز صحة الجهاز المناعي.

يحتوي على نسبة عالية من الألياف تساعد في المساعدة في مستويات السكر في الدم.

يحسن صحة البشرة: يحتوي على فيتامين سي والكاروتينويدات الذي يساعد في تحسين البشرة وتأخير الشيخوخة.

انخفاض الوزن: السعرات الحرارية السعرات الحرارية التي تساعد في زيادة الوزن.

يعزز صحة العينين: يحتوي على الكاروتينويدات.

يمكن تناول الشمام كفاكهة طازجة ، أو إضافتها إلى البنود والعصائر الصيفية الأخرى.