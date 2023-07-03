وصلت ريال مدريد| "سطلانة" حكاية أغنية رددها الملايين وانتشرت عالمياً عبر بوابة الأهلي المصري

تداولت بعض الحسابات الجماهيرية المتعلقة بفريق كرة القدم الأهلي، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يصور مجموعة من الناشئين بمدرسة الكرة في ريال مدريد وهم يرددون كلمات أغنية "سطلانة" في إحدى المدن الأوروبية، حيث قام شخص بتشغيل الأغنية عبر مكبر صوت يحمله على كتفه.

الأهلي من أشهر الأندية الرياضية

ولقد شهد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل الأطفال والناشئين الذين كانوا متواجدين في المكان، ويعد الأهلي من أشهر الأندية الرياضية في العالم العربي، حيث يمتلك جماهيرية كبيرة ومتعطشة لمتابعة أخبار الفريق ونجاحاته.

أغنية "سطلانة" في مدريد

بعد الاحتفال الذي قام به لاعبو النادي الأهلي بفوزهم بدوري أبطال إفريقيا على الوداد الرياضي المغربي في يونيو الماضي، اشتهرت أغنية "سطلانة" الشعبية التي تم ترديدها خلال الاحتفال، وأصبحت منتشرة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت هذه الأغنية انتباه البعض في مدينة مدريد، ويرجع ذلك إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النادي الأهلي المصري على المستوى العالمي.

مسابقة خاصة للناشئين

يذكر أن النادي الإسباني يستضيف للعام الثاني على التوالي، مسابقة خاصة للناشئين تُدعى "كأس ألما"، والتي تُقام في العموم في نسختها التاسعة، وترعاها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للمبادرات الدولية" الداعم الرئيسي لمشاريع نادي ريال مدريد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك في الحدث مئات من طلبة المدارس عبر العالم، والتابعين لمؤسسة ريال مدريد العالمية لرعاية الناشئين في كافة المجالات.

ويستهدف الحدث إلى تبادل الثقافات بين هذه الدول، من خلال اللغة العالمية الموحدة والمتمثلة في ممارسة كرة للقدم.

ويشارك الطلاب من 10 دول مختلفة، وهي: بلغاريا وإسبانيا والمجر والبرتغال والمغرب ورومانيا وأوكرانيا والبحرين ومصر والأردن.

وأشار الخبر الرسمي إلى البحرين ومصر والأردن تحديدا، حيث أن هذه الدول تشارك في الحدث للمرة الأولى.

على الأرجح، فإن المشاركة المصرية في هذا الحدث هي سبب انتشار أغنية "سطلانة" في مدريد، وبالتالي ظهور المقطع المتداول.

ويظهر في المقطع ناشئون من عدة دول، وهم يتفاعلون مع الأغنية الشهيرة "سطلانة".