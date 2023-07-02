تشكيل لجنة لفحص واقعة غرق طالب في حمام سباحة بالقليوبية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة مصرع طالب إعدادي غرقا في حمام السباحة بمركز شباب منطي.

واشار الى الى أن حمام السباحة مرخص ومؤجر لشخص يدعى " محمد ي ح"، 24 سنة، ومُطبق به اشتراطات السلامة والأمان التي أقرتها مديرية الشباب بالقليوبية، موضحا أنه جرى محاولة إسعاف الطالب إلا أنه لم ذلك يجد نفعا وتوفى.

ولقي طالب بالصف الأول الإعدادي بالقليوبية مصرعه، إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة في الحمام.

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محض بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال اطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق "حسن ع ر"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف.

وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحد بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي.