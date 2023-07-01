عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماتت بعد رمى الجمرات.. وفاة حاجة من القليوبية أثناء أداء مناسك الحج

الحاجة فاطمة
الحاجة فاطمة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية سندوة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، عقب سماع نبأ وفاة الحاجة فاطمة بملابس الإحرام عقب قضاء شعيرة رمي الجمرات بمشعر المزدلفة بمكة المكرمة بالسعودية، بعد أن أصيبت بحالة تعب مفاجئة أسلمت بعدها الروح لبارئها في أحضان أبنها، رفيق رحلة الحج والمرافق لها، في مشهد قريب من مشهد وفاة زوجها الراحل قبل عام.

5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء القليوبية في انتخابات التجديد النصفي

محافظ القليوبية: توريد 88 ألف طن قمح بنسبة 144.3% من المستهدف

كانت الحاجة فاطمة محمد عاشور تتمتع بسمعة وسيرة طيبة بين أهالي قرية سندوة بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث أنها كانت محبوبة من الجميع، وقبل عام تقريباً تلقت خبر وفاة زوجها أثناء قيامه بالوضوء والاستعداد للصلاة، لتودعه على أمل اللقاء، محتسبة ذلك عند الله وراضية بقضائه، وداعية بأن يمنحها المولى عز وجل حسن الخاتمة، وأن تلحق به في مشهد مماثل.
 

وخلال أداء مناسك الحج على صعيد عرفات، أنهت الحاجة فاطمة الوقوف بعرفات، وذهبت لاستكمال المناسك برمي الجمرات في صعيد منى، لتلقى ربها عقب رمي الجمرات في أحضان ابنها عاطف محمد عبد المجيد، رفيق رحلة الحج والمرافق لها، بعد أن أصيبت بحالة تعب مفاجئة أسلمت بعدها الروح لبارئها في مشهد قريب من مشهد وفاة زوجها الراحل قبل عام، لتحظى هذه الأسرة البسيطة المكافحة التي ربت أبنائها علي الأخلاق والقيم وكتاب الله بحُسن الخاتمه لرب وربة الأسرة.


وقام الأهالي في قرية سندوة بالخانكة وسط حالة من الحزن الممزوج بالسعادة والدعاء للفقيدة صلاة الغائب عليها، بعدما دُفنت في البقاع المقدسة عقب إنهاء الإجراءات، وتحول مشهد العزاء الي تظاهرة حب وبشارة من الله، حيث كان الأهالي يهنئون أبنائها بحسن خاتمة والدهم ووالدتهم التي رحلت في أطهر بقاع الأرض، وخلال أداء شعائر الحج.


وذكرت إحدى جارات الحاجة فاطمة أن الراحلة وزوجها الراحل ربيا أولادهما أحسن تربية، ومعروف عن الأسرة سمعتها الطيبة بالقرية، وأنها أسرة بسيطه كافحت وعبرت كل الظروف الصعبة، وإن حسن الخاتمة كان أيضًا من نصيب الزوج الذي توفي خلال الوضوء للصلاة، وهذه مكافأة ربانية، وهو ما أكد عليه أحد أئمة القرية خلال خطبته أثناء أداء صلاة الغائب على الفقيدة.
في سياق متصل تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى دفتر عزاء، حزنا على فراق الراحلة، حيث وصفوها بالأم المكافحة، وقدموا العزاء للأسرة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

ad9ab0b7-24c4-4f34-8bb6-c3acf983f7f8
ad9ab0b7-24c4-4f34-8bb6-c3acf983f7f8
ab90aa2f-0973-4bdc-b9b0-5234edb1cb34
ab90aa2f-0973-4bdc-b9b0-5234edb1cb34
القليوبية الخانكة قرية سندوه مواقع التواصل الاجتماعي البقاع المقدسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفيد الزعيم يحتفل بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هبوط حاد بأسعار الذهب والسر في هذا الأمر | تفاصيل

ضرب تل أبيب بـ5000 صاروخ.. جنرال إسرائيلي يحذر بلاده من حزب الله

أول تحرك من الجهات المعنية بشأن تعدي جزار على أحد أعمدة المونوريل

السبيل الوحيد.. خبير لوائح يعلق على أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

عقب رفضه الرجوع.. أول تحرك من « ميتيلاند »الدنماركي تجاه إمام عاشور

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موضوعات متعلقة

5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء القليوبية في انتخابات التجديد النصفي

محافظ القليوبية: توريد 88 ألف طن قمح بنسبة 144.3% من المستهدف

مدير مستشفى كفر شكر: زيادة أعداد وحدات الغسيل الكلوى إلى 48 ماكينة

تنفيذ مشروع أسرّة رعاية مركزة في مستشفى 23 يوليو بالقليوبية

ترشيحاتنا

في اتصال هاتفي .. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

شفاء أول مجموعة من مرض السكر بدون أدوية| طبيب يفجر مفاجاة

عقوبات صارمة تنتظر جزار المونوريل بعد ضبطه.. صور

‏بعد نشر الصور عبر الـFacebook.. جزار المونوريل في قبضة أمن القاهرة

كيف تداوم على الطاعة وترديد الأذكار ؟.. علي جمعة يوضح

الصحة تكشف عن شروط الالتحاق بمدارس التمريض .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور لخطيبة حفيد عادل إمام تخطف الأنظارعلى السوشيال ميديا.. شاهد

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

إليسا تثير الجدل بهذه الإطلالة في لبنان.. سعرها غير متوقع

طريقة عمل طاجن العكاوي المقلية.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

مازالت محتفظة به.. لطيفة تفاجئ الجمهور بارتداء بدلة أشهر اغانيها بعد 30 عاماً

بعد حرق المصحف الشريف.. السويد تعتذر والعراق تطالب بتسليم المتطرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ