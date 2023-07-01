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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 مرشحين يتنافسون على مقعد نقيب أطباء القليوبية في انتخابات التجديد النصفي

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء القليوبية غلق باب الترشح للانتخابات أمس الجمعة، والمقررة في أكتوبر المقبل على منصب النقيب ومقاعد تحت وفوق السن لمجلس النقابة الفرعية، ومقاعد النقابة العامة ونقيب الجمهورية.

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وقال الدكتور أحمد كمال أمين الصندوق ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية إنه جرى غلق باب الترشح في التاسعة مساء الجمعة، وبلغ عدد المرشحين على منصب نقيب أطباء القليوبية 5 مرشحين، وبلغ عدد المرشحين فوق 15 سنة قيد بالقليوبية 10 مرشحين وعدد المرشحين أقل من 15سنة قيد 8 مرشحين، وعدد المرشحين على قطاع وسط الدلتا تحت السن مرشح واحد، وعدد المرشحين نقابة عامة فوق السن 4 مرشحين وعدد المرشحين نقابة عامة تحت السن 4 مرشحين.
واشار الى أن الجدول الزمني للانتخابات ينطلق بعد غلق باب الترشح اليوم بإعلان أسماء المرشحين الابتدائية يوم 7 يوليو المقبل، وفتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو وإعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد الطعون 18 يوليو المقبل وفتح باب التنازلات من 22 يوليو حتى 27 يوليو المقبل وإعلان القائمة النهائية في أول أغسطس المقبل وإجراء الانتخابات يوم الجمعة 13 أكتوبر المقبل.

القليوبية نقابة أطباء القليوبية رئيس لجنة الانتخابات الجدول الزمني للانتخابات منصب النقيب

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