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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مستشفى كفر شكر: زيادة أعداد وحدات الغسيل الكلوى إلى 48 ماكينة

مستشفي كفر شكر التخصصي
مستشفي كفر شكر التخصصي

أكد الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى كفر شكر التخصصى بالقليوبية، أن المستشفى تضم 82 سريرا بالقسم الداخلى "الباطنة والجراحة والعظام، والنساء والولادة، والأطفال، والمسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب".

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وأضاف مدير مستشفى كفر شكر التخصصى أن المستشفى تضم أيضا وحدة مناظير الجهاز الهضمى، ومنظار القنوات المرارية، وجميعها تعمل بكفاءة عالية، كما أن المستشفى تسعى لزيادة أعداد المترددين على وحدة المناظير ، كما أن المستشفى تضم أيضا وحدة الغسيل الكلوى، حيث تم زيادة أعداد ماكينات الغسيل بالمستشفى لتصبح 48 ماكينة غسيل كلوى.


وتابع مدير مستشفى كفر شكر التخصصى، أن قسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى يستقبل يوميا من 150 إلى 200 حالية يوميا من طوارئ الحوادث، بالإضافة إلى العيادات الخارجية والتى تشهد إقبالا كبيرا من الأهالى ونظرا لهذا الإقبال تم تقسيم العمل بها لفترتين "صباحية ومسائية"، ويبلغ إجمالى المترددين يوميا على العيادات الخارجية ما لا يقل عن 500 حالة، فى جميع التخصصات وجميع الأقسام.

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