تنفيذ مشروع أسرّة رعاية مركزة في مستشفى 23 يوليو بالقليوبية

أجرى الدكتورة وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، جولة ميدانية شملت عددًا من الوحدات والعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات، ثالث أيام عيد الأضحى.



وبدأت الجولة التفقدية بالمرور على مستشفي 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة لتجهيزها لعمل مشروع أسرة رعاية مركزة بقوة 80 سرير، وقد أثني رئيس قطاع الطب العلاجي علي البنية التحتية للمستشفي.

ثم توجه الدكتورة وليد عبد المقصود إلي مكتب صحة أسرة 23 يوليو، والوحدة الصحية بالمرج وإطمأن علي سير العمل بهما وتواجد الفريق الطبي النوبتجي.



وتابع العمل بفرق مبادرة 100 يوم صحة وتوافر جميع الخدمات العلاجية والوقائية بهما، وذلك برفقة الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، والدكتور أسامة أبوعامر مدير إدارة مكافحة العدوي بالقليوبية.



يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل في عطلة أيام عيد الأضحي طبقاً لتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.