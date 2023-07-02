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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أول تعليق من رياضة القليوبية بشأن غرق طفل داخل حمام السباحة

حمام سباحة
حمام سباحة

أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ، بيانا حول واقعة غرق طفل فى حمام سباحة منطقة منطي بشبرا الخيمة مما أدى مصرعه .

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وقالت المديرية، إنه يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثامنة والنصف  مساء، تم ابلاغنا بحدوث حالة غرق بحمام سباحة منطى التابع لإدارة شبرا الخيمة لـ طفل 13 سنة، وعلى الفور قام منقذ حمام السباحة ، والمسجل بالاتحاد المصري للغوص والانقاذ  رقم قيد ٥١٥١٨ ، حيث قام بإخراج الطفل والذهاب به إلى مستشفى ناصر وبعد توقيع الكشف الطبي تبين وفاة الطفل اثر هبوط حاد فى الدورة الدموية .

وعلى الفور قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بتشكيل لجنة من  الشئون القانونية، ومدير ادارة شباب شبرا ومدير المركز والإدارة الهندسية  للتحقيق فى الواقعة، لمعرفة تفاصيل الحادث إلى أن تنتهي تحقيقات النيابة.
وتبين من خلال الفحص  الاتى : حمام السباحة تابع لمستثمر ويتم تشغيل الحمام بالكامل عن طريق المستثمر ،وذلك وفقا للعقد المبرم وإقرار المستثمر على اللوائح والضوابط المنظمة للعمل
كما تبين أنه من خلال الفحص  انه تم ارسال كافة الضوابط الخاصة بالتشغيل والكود والإرشادات الواردة من الوزارة والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ فيما يخص توافر عوامل الأمن والسلامه  وتوافر المنقذين ، وفقا للإقرار الموقع من مدير الحمام والمسؤول عن التشغيل وعلمه بكافة الضوابط والشروط المنظمة لتشغيل حمام السباحة.

وتبين أيضا من الفحص وجود المنقذ وأنه مسجل بسجلات اتحاد الغوص والانقاذ والاطلاع على الكارنيه الخاص به ،وتواجد المشرفين والمدربين والقائمين على العمل.

واشار البيان، إلى قيام اللجنة بإيقاف العمل بالحمام لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة
كما قرر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بإيقاف نظام الفترات الحرة بحمامات السباحة لحين التأكيد على ضوابط التشغيل المنظمة للعمل  ووضع آلية لتشغيل الفترات الحرة بحمامات السباحة.

القليوبية حمام سباحة منطقة منطي بشبرا الخيمة شبرا الخيمة مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية وزارة الشباب والرياضة

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