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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب .. أحمد يونس يغادر غرفة العمليات

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

 

نقابة الموسيقيين تكشف عن موقفها من أحمد سعد بعد أزمته في تونس
 

أعلن علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية،عن موقف النقابة من الفنان أحمد سعد بعد أزمته في تونس.

وقال علاء عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن نقابة المهن الموسيقية لم يأت لها شكوى رسمية من أي جهة تجاه الفنان أحمد سعد".

 

شريف مدكور يعلن إصابته بـ كورونا

أعلن الاعلامي شريف مدكور عن اصابة ايجابي كورونا عبر حسابه الشخصي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور :" كورونا بوستيف ".

نشرة الفن | حقيقة تنازل هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها زينب مقابل الطلاق .. صوت عبد الحليم حافظ على أغنية مهرجانات

نشرة الفن |سر بكاء مي فاروق .. حفل زفاف ابن خيري رمضان.. وعقد قران نجل علي الحجار

 

تحويل فيلم " جري الوحوش " لمسلسل تليفزيوني .. تفاصيل

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 .

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد . 

 

بـ سيارة مكشوفة .. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب
 

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته.

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

 

قطع في الأوتار.. الإعلامي أحمد يونس يغادر غرفة العمليات

أجرى الإعلامي الشهير أحمد يونس عملية حراجية خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرض إلى قطع فى أوتار القدم.

 

وغادر الإعلامي أحمد يونس غرفة العمليات خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بإجراء الجراحية بنجاح.

 

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا
 

الفن أحمد يونس الإعلامي شريف مدكور المخرج عبد العزيز حشاد جري الوحوش شريف مدكور نقابة المهن الموسيقية نقابة الموسيقيين ياسمين صبري

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