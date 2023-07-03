نشرة الفن.. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب .. أحمد يونس يغادر غرفة العمليات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

أعلن علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية،عن موقف النقابة من الفنان أحمد سعد بعد أزمته في تونس.

وقال علاء عامر، في تصريح لـ صدى البلد، إن نقابة المهن الموسيقية لم يأت لها شكوى رسمية من أي جهة تجاه الفنان أحمد سعد".

أعلن الاعلامي شريف مدكور عن اصابة ايجابي كورونا عبر حسابه الشخصي فيسبوك.

وكتب شريف مدكور :" كورونا بوستيف ".

تعاقد المخرج عبد العزيز حشاد على عمل درامي جديد من المقرر ان يخوض من خلاله الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2024 .

العمل من المقرر ماخوذ من فيلم جري الوحوش ، والذى سبق وان قدمه المخرج علي عبد الله الخالق ، ومن تاليف الراحل محمود ابو زيد .

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” ، فيديو من حفل زفاف شقيقته.

وظهر الفنان فتحي عبد الوهاب خلال الفيديو برفقة شقيقته وهم يستقلان سيارة من اللون “ البمبه ” مكشوفة.

أجرى الإعلامي الشهير أحمد يونس عملية حراجية خلال الساعات الماضية، بعد أن تعرض إلى قطع فى أوتار القدم.

وغادر الإعلامي أحمد يونس غرفة العمليات خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بإجراء الجراحية بنجاح.

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

