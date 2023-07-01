نشرة الفن | حقيقة تنازل هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها زينب مقابل الطلاق .. صوت عبد الحليم حافظ على أغنية مهرجانات

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

كشفت المحامية اللبنانية بشري خليل عن تفاصيل لأول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب .

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو بصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ علي طريقة الذكاء الاصطناعي ، علي احدي أغاني المهرجانات والتي تحمل اسم مسا مني ليكو .

وعلم صدي البلد ان اسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أبدت استيائها من هذا الفيديو المنتشر عبر تطبيق تيك توك ، وتسعي حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذا الفيديو .

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج “ معكم ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية مني الشاذلي ، وذلك ضمن حلقات موسم عيد الأضحى المبارك .

وظهرت الفنانة لطيفة خلال الحلقة بإطلالة كانت مفاجأة ، حيث ارتدت الفستان الذى ظهرت به ضمن أحداث فيلم “ سكوت هنصور ” منذ 22 عاماً ، والذى تعاونت فيه مع المخرج العالمي يوسف شاهين .

حلت الفنانة التونسية لطيفة ضيفة على برنامج “ معكم ” ، والذى تقوم بتقديمه الإعلامية مني الشاذلي ، وذلك ضمن حلقات موسم عيد الأضحى المبارك .

ومن المقرر ان تظهر الفنانة لطيفة خلال الجزء الثاني من الحلقة بإطلالة ستكون مفاجأة ، حيث سترتدي ذات البدلة التي ظهرت به ضمن كليبها الشهير “ بحب فى غرامك ” ، والذي قدم منذ ما يقرب من 30 عاماً .

حلت الفنانة هالة صديقي ضيفة على برنامج “ ضيفي ” من تقديم الإعلامي المصري معتز الدمرداش ، والذى يذاع على قناة “ الشرق ” الفضائية .

وكشفت الفنانة هالة صدقي عن كواليس ظهورها فى دور أم الفنان محمد رمضان ضمن احداث مسلسل “ جعفر العمدة ” .

قررت منصة شاهد vip طرح فيلم “ فضل ونعمة ” ، خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد رفعه من دور لعرض السينمائية منذ 6 أشهر فقط .

ومن المقرر طرح فيلم “ فضل ونعمة ” يوم 13 يوليو الجاري ، وهو من بطولة ماجد الكدواني وهند صبري .

كشف محمد الموجي فى حوار مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي عن كواليس تعاونه مع أم كلثوم ، حيث شرح ان أم كلثوم صوتها تراجع فى سنواتها الأخيرة وأصبحت لا تصل الى المقامات العالية ، واتضح ذلك اثناء تلحينه أغنية اسال روحك ، حيث لم تسطيع ان تصل الى المقام العالي فى أخر كوبليه ، وحل هذا الأمر الفنان الكبير محمد عبد الوهاب ، حيث نصح قائلاً : " انزل بالطبقة تون ونص " .

يواصل فيلم بيت الروبي تصدر شباك التذاكر ، ليغرد منفرداً على القمة خلال موسم عيد الأضحي المبارك ، ولعل هذا الفيلم ليس الاول الذي يحصد إيرادات مرتفعة لبطله الفنان كريم عبد العزيز ، فحتي الان مازال يحتل كريم عبد العزيز المركز الاول بأحد أفلامه ضمن قائمة الاعمال الأكثر تحقيقاً للإيرادات فى تاريخ السينما المصرية .