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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حين ميسرة والعاصفة .. خالد يوسف يختار فيلمين لتقديم أجزاء ثانية لهما

خالد يوسف
خالد يوسف

حل المخرج خالد يوسف ضيفا على إنجي علي برنامجها أسرار النجوم عبر محطة راديو نجوم إف إم، مساء الخميس، للحديث عن عودته للمجال الفني بمسلسل سره الباتع. 

وقال خالد يوسف، إنه يختار فيلمي حين ميسرة والعاصفة، لتقديم أجزاء ثانية منهما إذا أتيحت الفرصة، مشيرا إلى أن الاثنين كانت نهايتهما مفتوحة. 

وكشف خالد يوسف عن أعماله الفنية المقبلة موضحا: “أنا أتفاوض حاليا على إنتاج مسلسل (الأندلس) وهو أضخم من (سره الباتع) بمراحل، وعندي أفلام معروضة عليّ ولدي شغف لإخراجها”.

 

واختار خالد يوسف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لتقديم سيرته الذاتية في عمل فني، قائلا:ط لما سأقدمه سأعمله بشكل مختلف، ومفيش حد في السينمائيين المصريين يعرف عبد الناصر كما أعرفه، أنا لم أعاصره بالطبع ولكن أعرف أسرته كامل فهم أصدقائي وكل رفقاء رحلته، فلما أعمل فيلم سيكون مختلفا عما قُدم عنه سابقا".

 

وأشارت خالد يوسف إلى أن المخرج محمد دياب وعمرو سلامة من أبرز المتابع لأعمالهم في الفترة الماضية، موضحا أنه كان يحب إخراج عمل للراحل نجيب الريحاني، ومحمود المليجي. 

وقال خالد يوسف، إن الراحل يوسف شاهين كان يرى أن محمود المليجي هو أهم ممثل في مصر.

وقال خالد يوسف عن مسلسل «سره الباتع»، الذي عرض ضمن دراما رمضان الماضي: “قصة العمل اشترتها سنة 2019 من ورثة الراحل يوسف إدريس لكي أقدمها.

وأوضح:"جذبتني الفكرة الأساسية لها، والنص الذي يقول (إن تجمع إرادات المصريينتجعل أجسادهم تفرز إكسيرا سحريا قادر على صنع المعجزات)، وبالنظر للتاريخ نجد إنها مقولة صحيحة بالفعل، فقلت سأقدم الرواية كفيلم وأعمل من خلال أحداثه استشراف للثورة التي حدثت بالفعل في 25 يناير، والرؤية كانت أن هناك معجزة ستحدث".

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