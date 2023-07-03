مدارس التمريض| الصحة تكشف أماكن وشروط التقديم للطلاب

كشف حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شروط الالتحاق بمدارس التمريض في مصر، مشيرا إلى أن التعليم الفني يلقى اهتماما كبيرا من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.



وأضاف حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن من أهم شروط التحاق الطالب لهذه المدارس، أولا الحصول على شهادة التعليم الاعدادي ، أو ما يعادلها في نفس سنة التقدم.

وتابع حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن يكون للطالب خلفية في اللغة الانجليزية، ويكون من أبناء المحافظة والهدف منه عدم الاغتراب، لافتا إلى أن يحب ان يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

وأكمل حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن لا يكون الطالب او الطالبة متزوج، والأعلى مجموعا هو من يتقدم لهذه المدارس، وهناك اختبارات مرتبطة بالاختبار النفسي للمتقدمين ومهارات التواصل.



وأشار حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن هناك 300 مدرسة في كل محافظات مصر.







