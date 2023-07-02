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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 281 شخصا في قوافل وزارة الصحة بمصيف جمصة

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

 
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه تم توقيع الكشف الطبى على 281 مواطناً منذ بدء ايام التأمين الطبي لمصيف جمصة فى 21 يونيو الماضى.

وأفادت الدكتورة علياء ابو السعود مدير منسق عام القوافل أنه يتم تقديم الكشف والعلاج وخدمات الطوارئ مجانا  من خلال قافلة مجانية ثابتة .

 


جاء ذلك بناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  برفع مستوى الخدمات الطبية وتكثيف الاستعدادت بالمصايف والشواطىء.

 

وأشارات إلي أن  مواعيد القافلة تبدأ من الـ ٩ صباحا حتي الـ3 عصرا يوميا ولمدة اسبوعين  بمنطقة السوق الكبير أمام شاطىء هدير.

 

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة خالد عبد الغفار وزير الصحة لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة مستوى الخدمات الطبية محافظ الدقهلية

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