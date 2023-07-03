السمكة المتداول ظهورها في العين السخنة manta ray وهي مسالمة ولا تضر الإنسان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية مقطع فيديو في شاطئ بالعين السخنة، على خليج البحر الأحمر بمحافظة السويس، يظهر فيه وجود سمكة كبيرة الحجم بالقرب من الشاطئ، وتجمع مجموعة من رواد الشاطئ وهم يحاولون تصوير السمكة للكشف عن هويتها.

وتساءل رواد "السوشيال ميديا" عن طبيعة تلك السمكة وهل تنتمي إلى نوعية أسماك القرش ام انها سمكة مسالمة وقبل 3 أسابيع، تعرض سائح روسي لهجوم من سمكة قرش في شاطئ مدينة الغردقة، مما تسبب في وفاته، وتمكن العاملين علي الشاطي من اصطياد سمكة القرش.

قال الدكتور محمود دار استاذ علوم البحار بالمعهد القومي للعلوم بالبحر الأحمر، إنة لا يتم رصد لهجوم لسمكة قرش في خليج السويس حتي الان ولكن ما يظهر في الفيديوهات التي يلتقطها رواد الشواطئ هي سمكة manta ray وهي نوع من انواع اسماك القرش المفلطحة وهي حلقة متطورة من الاسماك والقروش ولها احجام عملاقة ولا تقوم باي افتراس وتدافع عن نفسها بالضرب بالذيل وأوضح أن سمكة المينتا راي من الاعداء الطبيعية للقرش وتدافع عن نفسها وتقوم بقتلة.

وأضاف في تصريح خاصةلـ "صدى البلد " أن هناك نوعين من أسماك الدولفين الأشهر في منطقة العين السخنة وهما "bottle nose " و"spinner" وهذه الفترة من العام تظهر الدلافين بشكل متكرر في العين السخنة ولا تشكل أي خطورة على رواد الساحل وهي لا تهاجم الانسان وتعوم هذة النوعية في اسراب واعداد كبيرة.

وأوضح أن منطقة خليج السويس بها انواع من القروش لا تهاجم الانسان وأكد الأستاذ بالمعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر، أن البحر هو البيئة الطبيعية لكافة الأحياء المائية وبالتالي حين نرى أي نوع من الأسماك علينا أن نكون حذرين ولا نقترب منها وتابع دار حين نرى سمكة نكتفي بالمشاهدة فقط ولا نحاول الاقتراب منها أو محاولة لمسها أو صيدها لأنها تعيش في بيئتها الطبيعية".

وأكد أهمية أن تظل هذه الأسماك في بيئتها الطبيعية لأن ذلك يُحافظ على الاتزان البيئي في تلك المناطق وتابع ان سمكة مانتا (Manta) هي نوعين من أسماك شيطان البحر:وهي شيطان بحر الشعاب المرجانية (Manta alfredi) وشيطان البحر المحيطي الضخم وهما أكبر أنواع سمك الراي في العائلة Mobulidae، وأكبر أنواع سمك الراي في العالم.

ويصل عرض أسماك شيطان البحر المحيطية على الأقل إلى 7 متر (23 قدم) وهناك تقارير قولية تشير إلى وجود عينات أكبر من ذلك، في حين أن شيطان بحر الشعاب المرجانية يصل عرضها إلى 5.5 متر (18 قدم).

وتنتشر أسماك شيطان البحر في مختلف أرجاء العالم، وهي توجد بشكل نموذجي في المياه الاستوائية ورغم أنه يمكن العثور على أسماك شيطان البحر في المياه المعتدلة وتتواجد أسماك شيطان البحر المحيطية في المياه العميقة، في المناطق البحرية، حيث تقوم بعمل زيارات دورية إلى مراكز التنظيف في الجبال البحرية والشعاب المرجانية الساحلية .

وأغلب أنواع القروش وأسماك الراي والورنك (صفيحية الخياشيم الغضروفية) تكون نسبة كتلة المخ إلى الجسم صغيرة، إلا أن النسبة تكون أكبر نسبيًا في أسماك شيطان البحر

وكانت وزارة البيئة المصرية قد أعلنت في وقت سابق، تشكيل لجنة من خبراء البيئة وعلوم البحار لدراسة أسباب تواجد سمكة القرش التي هاجمت السائح الروسي في مدينة الغردقة، للكشف عن أسباب تواجدها بالقرب من الشاطئ والدوافع وراء سلوكها في مهاجمة السائح الروسي.

وجرى تحنيط سمكة القرش التي هاجمت الشاب الروسي، بحسب ما نقلته وسائل إعلام على لسان مسؤولين بمعهد علوم البحار، وهو إجراء متبع في مثل هذه الحالات، حيث سيتم عرضها في المتحف الخاص بالمعهد والذي يرصد حياة الكائنات البحرية.