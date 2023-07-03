مكتمل 100%.. جاد القاضي يوضح تفاصيل ظهور سوبر مون في سماء مصر اليوم| فيديو

قال الدكتور جاد القاضي ، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، تعقيبا على ظهور " سوبر مون " الليلة في سماء مصر ، إن القمر في هذه الحالة يكون " بدر " ويكون أضاءته كاملة ، ولمعانه 100 % ، ويكون في أقرب نقطة من الأرض في مداره .

وأضح " القاضي" ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الورد" ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن نسبة اكتمال القمر اليوم 100 % ، مشيرا إلى أن القمر بالأمس لم يكن مكتملا بالكامل ، ويبدأ من الغد بالتناقص ، وهي ظاهرة لا ترى بالعين المجردة .

وأشار "القاضي " ، إلى أن هذا الشهر مليء بالظواهر الفلكية ، وأهمها الاقترانات ، وظواهر الشهب ، وهم اكثر الظواهر التي تستهوي عشاق الفلك .

ولفت إلى أن يوم 10 من الشهر الجاري سيكون هناك اقتران لكوكب المريخ مع نجم قلب الأسد ، واقتران للقمر والمشترى في يوم 12 من يوليو .