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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية ؟

أسباب زيادة الطلب
أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

الطلب على السيارات الكهربائية عالميا يزداد بشكل كبير جدا ، وارتفع ذلك الطلب في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم بالكامل، والتي أدت الي زيادة أسعار المواد البترولية والمحروقات، وذلك ساعد علي زيادة أقبال المواطنين علي شراء السيارات الكهربائية .

 أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

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بالإضافة الي أن شركة السيارات الكهربائية تطرح طرازاتها الجديدة بالعديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة مقارنة بالتكنولوجيات المتواجدة بالسيارات التي تعمل بالوقود .

 أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

وذلك أدي شركة تسلا المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات الكهربائية في الاعتماد علي سببين أساسيين في استراتيجية الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لـ تخفيض أسعار السيارات الكهربائية وإتاحتها أمام الجمهور بأسعار مناسبة وجعلها خيار أول للجميع .

 أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

العامل الأول هو قيام شركة تسلا من رفع عدد إنتاج سياراتها الكهربائية بهدف خفض أسعار طرازاتها الجديدة، وبالتالي قامت الشركة برفع إنتاجها السنوي بنسبة 80 % بشكل ربع سنوي.

 أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

والعامل الثاني هو أن شركة تسلا تعمل علي رفع حصتها من السوق حيث تعتبر هي ثاني أكبر شركة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم بعد بي واي دي.

 أسباب زيادة الطلب على السيارات الكهربائية

والجدير بالذكر أن شركة تسلا الأمريكية قامت ببيع أكثر من 466 ألف سيارة في الربع الثاني من عام 2022 ، وذلك يمثل ارتفاع سنوي بنسبة 83 %، وذلك كان من ضمن طموحات تسلا من اجل زيادة إنتاج سياراتها الكهربائية بنسبة 50% سنويا، وتمكنت من تقليص الفجوة بين الإنتاج والبيع بنسبة 25% .

 

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