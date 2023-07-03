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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

أستون مارتن تطلق
أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

كشفت أستون مارتن في أوقات سابقة عن مشروعتها الكهربائية المستقبلية Rapide E و Lagonda Vision Concept ، وكان من المفترض أن يقود الاثنان طموحات أستون مارتن ولكن تم إلغاء كلا المشروعين في النهاية. 

أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

سريعًا إلى الأمام حتى عام 2023 ، فإن العلامة التجارية البريطانية مصممة أكثر من أي وقت مضى لبيع السيارات عديمة الانبعاثات/ كما أنها تعمل بشكل أفضل من الناحية المالية الآن بفضل الاستثمارات الكبيرة، وذلك لتمهيد الطريق لمستقبل كهربائي حتمي، فهي تتعاون مع لوسيد.

أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

كما تم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع ، ستستخدم المركبات الكهربائية المستقبلية محركات كهربائية ووحدات بطارية من بوسيد، وقال رئيس مجلس إدارة أستون مارتن ، لورانس سترول ، لمجلة أوتوموتيف نيوز يوروب ، إن هناك خططًا لإدخال أربع سيارات كهربائية في السنوات المقبلة ، مع تخصيص أول واحدة لإطلاقها في عام 2025. 

أستون مارتن تطلق 4 سيارات كهربائية جديدة

ستكون جميع المركبات الكهربائية القادمة هذه إضافات إلى تشكيلة أستون مارتن الحالية بدلاً من استبدال نماذج ICE الحالية.

 

سيتم دعم السيارات الكهربائية الجديدة من خلال هندسة معمارية مخصصة تم تطويرها داخليًا بواسطة أستون مارتن، وستكون المنصة المعيارية بمثابة العمود الفقري لسيارات الدفع الرباعي ، والسيارة السياحية الكبيرة ، والسيارة الرياضية ، والسيارة الخارقة الجديدة. 

 

بحلول نهاية العقد، تريد أستون مارتن تزويد مجموعتها الأساسية بالكهرباء بالكامل، وفي الوقت نفسه ، ستصبح فالهالا أول طراز هجين مزود عندما يتم إطلاقها في عام 2024، وبعد ذلك بعامين ، ستقدم جميع خطوط الطراز إما نسخة هجينة أو كهربائية خالصة.

 

على الرغم من الإعلان عن ارتباط أستون مارتن ولوسيد قبل بضعة أيام فقط ، يقول لورانس سترول إن الاثنين كانا يجريان محادثات منذ حوالي عام حول سبب قرار العلامة التجارية البريطانية الراقية التعاون مع العلامة التجارية الأمريكية، يقول رئيس AMفي AM: "يمثل لوسيد أفضل التقنيات الناضجة الحالية مع أعلى مستوى من القدرة الحصانية وأصغر ارتفاع للبطارية".

 

قامت لوسيد التي ستمتلك حصة نسبتها 3.7% في أستون مارتن بتصميم التكنولوجيا لإعداد ثلاثي المحركات في Air Sapphire بقيمة 249000 دولار ، تعد الأجهزة جيدة لأكثر من 1200 حصان ، مما يتيح لسيارة السيدان الفاخرة الكبيرة أن تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.89 ثانية فقط وتصل إلى أكثر من 200 ميل في الساعة بحد أقصى.

 

تعتبر لوسيد إحدى شركات صناعة السيارات العديدة التي تزود أستون مارتن بالمكونات، ستستخدم الموديلات المستقبلية أجزاء المقاعد وأجزاء التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من جيلي بينما ستستمر الصفقة مع مرسيدس للحصول على المحرك التوربيني المزدوج AMG V8 بالإضافة إلى الهندسة الكهربائية ومحركات الدفع الكهربائية.

Vision Concept Lagonda لوسيد أوتوموتيف نيوز فالهالا

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