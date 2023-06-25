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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستدعي موديل 3 وY  بسبب أعطال البطارية

صدى البلد

شهدت بعض طرازات Tesla Model 3 وModel Y من عام 2023 وجود أعطال في نظام البايروتكنيك "pyrotechnic" الخاص بالبطارية، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر نشوب حريق في ظل ظروف معينة، ولحسن الحظ يبدو أن صانع السيارات قد اكتشف المشكلة قبل أن يعاني أي عملاء من عواقب.

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تسلا تستدعي موديل 3 وY  بسبب أعطال البطارية 

يعتبر نظام فصل البطارية "البايروتكنيك" قطعة من معدات السلامة التي تعزل بطارية الجهد العالي عن أنظمة المركبات الأخرى عندما تكتشف تصادمًا أو مشكلات أخرى محددة، ويتمثل دورها في التخفيف من مخاطر الحرائق وصدمات البطاريات، مما يجعلها عنصر أمان مهمًا في سيارات تسلا.

 

وفقاً لتسلا حديث  الخطأ قد حدث نتيجة مشاكل التسنين مع خط التجميع الجديد، والفجوة اللاحقة في عملية التتبع الخاصة به، لوحظت المشكلة لأول مرة في 20 أبريل ، أثناء اختبار التحقق المصمم خصيصًا لدعم إدخال خط التجميع الجديد لأنظمة Joyson Safety. ومع ذلك ، في ذلك الوقت ، كان يُعتقد أن فصل بطارية نارية واحد فقط قد تأثر بالمشكلة.

 

لم تكتشف الشركات أن المشكلة يمكن أن تؤثر على عدد من المركبات حتى 26 مايو ، وفي ذلك الوقت ، قد يكون إجمالي 26 مركبة متضررة قد ذهبت إلى العملاء، ونتيجة لذلك أطلقت تسلا حملة استدعاء.

بدءًا من 15 أغسطس ، سيبدأ صانع السيارات في الاتصال بالمالكين، وسيحدد موعدًا لزيارة الخدمة التي سيتم خلالها استبدال بطارية الألعاب النارية بأخرى تم اختبارها واعتمادها من قبل المورد على أنها تعمل بشكل صحيح.

حتى الآن، لم تبلغ تسلا بأي مطالبات ضمان أو تقارير ميدانية أو حوادث أو إصابات أو وفيات تتعلق بهذه المشكلة، أي مركبات قد تكون قد استلمت الجزء التالف ولكن لم يتم تسليمها إلى العميل سيتم استبدالها قبل التسليم.

تسلا Model Y tesla model 3 Tesla البايروتكنيك pyrotechnic

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