حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية.. قبلة الزوار هربا من حرارة الطقس

تعتبر حدائق نمرة ٦، من أشهر الحدائق بمحافظة الإسماعيلية، لاحتوائها على أشجار ونباتات نادرة، فهى مصدر جذب للمواطنين لقضاء أوقات مميزة، خاصة بعد الإصلاحات التى شهدتها شوارع وميادين المحافظة خلال الفترة الماضية.

وتقع حدائق نمرة 6 مع امتداد شارع محمد علي وحتى معدية نمرة 6 المطلة علي قناة السويس.

حيث اعتاد أهالي الإسماعيلية وزائريها من المحافظات المجاورة على قضاء أيام الربيع واحتفالات شم النسيم في الحدائق والمتنزهات المفتوحة في حدائق نمرة ٦، طوال السنوات الماضية.

ويقع كورنيش نمرة 6، على امتداد الواجهة البحرية لبحيرة التمساح، ويتميز بالخضراء والحدائق، وأصبح الكورنيش الوجهة المفضلة لهواة رياضة الركض وكرة القدم ومكانًا مناسبا لقضاء نزهة سريعة في أيام العطل والمناسبات، كذلك ممارسة الصيد.

«الجو ربيع قفلي على كل المواضيع»، هذا هو الشعار الذي ترفعه العائلات الإسمعلاوية في نهاية كل أسبوع وخلال عطلة الجمعة هروبا من الموجة الحارة وضغوضات الحياة، حيث تتجمع العائلات بحدائق نمرة ٦ في أجواء صيفية رائعة، تشوي علي الفحم أصناف عديدة وسط ضحكات ولهو الاطفال.

وتقول حسناء الفيومي، ربة منزل، إنها اعتادت بصحبة عائلتها علي زيارة حدائق نمرة ٦ للاستمتاع، هروبا من الموجة الحارة وسط المناظر الخلابة والمساحات الخضراء، حيث يقوموا بإعداد تتبيلات المشاوي ويقومون بطهيها وتناولها كل أسبوع في المكان المفضل لديهم.

ويقول محمد زين الدين من بورسعيد، إنه حضر مع أسرته، لقضاء وقت لطيف وسط الهدوء الذي تتميز به حدائق نمرة ٦، مشيرا إلى أنها من أكثر الأماكن المحببة إليه حيث كان يقضي طفولته وقت عمل والده بهيئة قناة السويس.

وتتميز حدائق نمرة ٦ بوجود مبني الإرشاد لهيئة قناة السويس.

IMG20230701190328

IMG20230701190332

IMG20230701191745

IMG20230701190305