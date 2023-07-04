تريند اكل الفراشات .. كيف تتخلصي من العلاقات السامة في حياتك ؟

" اكل الفراشات " تريند جديد انتشر بشكل كبير على السوشيال ميديا ، وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، ويقصد بهذا التريند الكلام “المعسول”، وكلام الحب والغرام وكلمات الإعجاب بين الرجل والمرأة في بداية العلاقات العاطفية ، والذي يقوله الشاب للفتاة وتصدقه مما يجلعها تفرح وترقص مثل الفراشات ، وتأكل الفراشات اي تصدق الكلام وتعيش قسة حب رومانسية ، وفي لحظة معينة تتقيئ الفتاة هذه الفراشات التي اكلتها ، وهي اللحظة التي تفشل بها تلك العلاقة وينتهي كل هذا الكلام “المعسول”، ويسبب الاما قاسية ..

وأثار هذا التريند حالة من الجدل بين الفتيات حيث قام عدد كبير من الفتيتات بعرض تجاربهن السيئة في الحب ، وحدثت حالة من الشد والجذب بين رواد السوشيال ميديا عن العلاقات السامة وكيف يتم التخلص من الشخص السام والذي اطلقوا عليه اسم " توكسيك " اي الشخص السام وغير الصالح للعلاقة او للزواج ..



ونوضح ما هي العلاقات السامة وكيف يمكن التخلص منها واضرارها ..

أضرار العلاقات السامة

أكد الدكتور أحمد علام خبير العلاقات الاسرية في تصريحات خاصة لصدى البلد ان العلاقات السامة لها أضرار كثيرة على صحتكِ النفسية، كما أن التخلص منها ليس سهلًا، لكنه ضروري من أجل حياة أكثر صحة على كل المستويات ومن هذه الاضرار :-

⁃ محاولة الطرف الآخر للتحكم بسلوكِك وتوجهيه.

- التلاعب والابتزاز العاطفي ومحاولة دفعك نحو مشاعر لا تشعرين أنها تمثّلك.

- السلوك المستهتر وعدم الاكتراث بالكلمات التي تُوجّه إليكِ.

- النقص في الدعم النفسي والعاطفي الذي قد تشعرين بأنك بحاجته.

⁃ غياب الأمانة والوضوح والصراحة. اختفاء الرغبة في إجراء التواصل معكِ بمختلف أنواعه.

- كثرة الشجارات والاختلافات والمشادّات

⁃ العلاقات السامة يمكن أن تضيّع عليكِ العلاقات الداعمة والصحية، وذلك من خلال استنزافكِ وجعلكِ غير قادرة على منح أفضل ما فيكِ للأشخاص الداعمين لكِ.

⁃ العلاقات السامة قد تجعل حياتك تدور في دوائر من السلبية وهذا الأمر لا شكّ أن له أثرًا سلبيا على حياتك بمختلف مستوياتها.

- العلاقات السامة قد تجعلكِ تشعرين بنقص في تقدير ذاتِك، وحتما ستؤثر على قدراتك وإمكانياتك.

⁃ العلاقات السامة قد تربّي لديكِ إحساسًا بالقلق الدائم أو التوتّر الدائم.

⁃ العلاقات السامة لا يقتصر ضررها على صحتك النفسية والذهنية، إنما قد يصل إلى حدّ الإضرار بكِ جسديًا، فقد استنتج بعض الخبراء أن العلاقات السامة قد ترفع احتمالية الإصابة بالعديد من الأمراض.

كيف تتخلصين من العلاقات السامة

وأشار الدكتور علام ان أسرع طريق إلى سلامتكِ النفسية هي الابتعاد عن العلاقات السامة، التي تتمثل في سلوكيات ضارة ومؤذية نفسيًا وعاطفيًا، كما أن التخلص منها ليس سهلًا، لكنه ضروري من أجل حياة أكثر صحة على كل المستويات وهناك عدة خطوات يمكنك اتخاذها لمعالجة العلاقات السامة والنصائح التي ستساعدكِ في تخطي العلاقات السامة، والوصول إلى الرضا والسلام النفسيَين :

⁃ إذا شعرتِ أنك في علاقة سامة تُهدد سلامتك، فحاولي الاتصال بأشخاص تثقين بهم، ليكونوا بجوارك في أثناء مواجهة هذه العلاقة

⁃ يجب عليكِ أن تقطعي العلاقات السامة بشكل نهائي؛ حتى لو تطلّب الأمر أن تغلقي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكِ

⁃ امنحي نفسكِ الوقت الكافي للتعافي، من أجل سلامتك الذهنية والعاطفية واستعادة عافيتك.

⁃ إدراك أنها علاقة سامة، حيث يمكن أن تأخذ العلاقات السامة أشكالاً عديدة، ولكنها غالباً ما تشمل سلوكات مثل التلاعب والإساءة العاطفية والاستغلال والابتزاز العاطفي وعدم الاحترام.

- وضع الحدود بمجرد التعرف إلى السمية، من المهم وضع حدود لحماية أنفسنا، وقد يتضمن ذلك تقليل الاتصال مع الشخص السام، ورفض المشاركة في السلوك السام، وتوضيح ما سنتحمله، وما لن نتحمله.

⁃ البحث عن الدعم التعامل مع العلاقة السامة يمكن أن يكون مرهقاً عاطفياً، لذا من المهم البحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة أو معالج متخصص إذا تيسر ذلك،

⁃ يمكن أن يساعدك هؤلاء في معالجة مشاعرك ومساعدتك في التحقق من سمية العلاقة، وتقديم الإرشادات حول كيفية التعامل مع الوضع.

- العناية بأنفسنا ضرورية عند التعامل مع العلاقة السامة، يمكن أن يشمل ذلك المشاركة في الأنشطة التي تجلب لنا السعادة، وممارسة تقنيات الاسترخاء والتأمل، أو إعطاء الأولوية للنوم والتمرين الرياضي.

⁃ في بعض الحالات، أفضل طريقة للتعامل مع العلاقة السامة هي إنهاؤها بشكل كامل، وقد يكون هذا القرار صعباً، ولكن قد يكون أفضل شيء للصحه العقلية والنفسيه