ضد التعفن .. أفضل طريقة لحفظ المخلل

المخللات من أفضل الاشياء التي تعطي طعم مختلف ومذاق مميز لجميع أنواع السلطات والمأكولات والسندويشات الباردة والساخنة، وتعتبر المخللات من فواتح الشهية ويعشقها الكبار والصغار .. ويمكن القول أنه لا يوجد تقريبًا من لا يحب مذاقها، لذلك فمن الأفضل تحضيرها واستخدامها في المنزل حاي تكون ممضونة وصحية .

كما أن طريقة حفظها تساعد بشكل كبير على بقاءها طازجة لذلك سوف نقدم لك لعض النصائح لحفظ المخلل وفقا لموقع "My Food Data".

خطوات لحفظ المخلل

⁃ قبل البدء بعملية إعداد المخلل، لا بد من تنظيف وتعقيم البرطمانات بشكل جيد.

⁃ استخدم الماء المغلي لتخزين الخيار المخلل

⁃ تأكد من استخدام الماء المغلي في تحضير مخلل الخيار. حاول أيضًا تجفيف الخيار والخضروات العطرية تمامًا بعد غسلها ؛ سيؤدي وجود الماء غير المغلي (مثل ماء الصنبور) في الملح والمخللات إلى ظهور العفن.

⁃ بعد ذلك، تأكد من إغلاق المرطبان بإحكام لمنع دخول الهواء ، ثم ضعه في مكان دافئ.

⁃ في حال فتحت إناءً من مخلل الملفوف وأخذت بعض منه لتتناولها ولكن لم تستهلكها ، لا تعيدها للمرطبان أبدًا ولكن اتركها خارجًا لأنها ستفرك الهواء.

– وإن كانت متعفنة، استخدم ملعقة لإزالة الزيت من الوجه تمامًا ، ثم تأكد من أن المخلل ليس متعفنًا بفحصه أو شمه إذا لم يصل العفن إليه ، ضع طبقة من الزيت على وجهه واستخدمه كالمعتاد.

⁃ ومن أجل تجنب العفن ، افحص أولاً بعناية وقم بإزالة الطبقة البيضاء التي تكونت على السطح ، وزيتها ، ثم قم بتغطية البرطمان لمنع الهواء من الخروج.

– كذلك، من المفيد أيضًا اتباع طرق أخرى مثل إضافة مادة بنزوات الصوديوم الحافظة والتي لا تضر بالصحة عند تناولها بكميات قليلة.

⁃ كما يجب تخزين المخلل في عبوات مصنوعة من مواد لا تتفاعل مع الملح في هذه الحالة يفضل استخدام الأواني الزجاجية أو الخزفية أو الخشبية والابتعاد عن الحاويات المصنوعة من البلاستيك

⁃ للحصول على نكهة أفضل ولمنع فساد المخللات ، يمكنك أيضًا إضافة بعض قشور الليمون إلى وعاء المخلل.

⁃ لتحضير المخللات ، حاول استخدام عبوات زجاجية لمنع العفن وتكون أكثر أمانًا

⁃ اضبطي نسبة الملوحة والخل في المخلل، بحيث إن قلت نسبة الملح فإنها بالتالي تؤدي إلى فساده. وإن قلت نسبة الخل فإن الحموضة الضعيفة في المخلل تؤدي إلى فساده.

⁃ ضعي طبقة من الزيت على سطح المخلل، بحيث تعمل طبقة الزيت كطبقة عازلة لمنع تسرب الهواء.

⁃ مكان حفظ المخلل من أهم الأمور التي تعمل على نجاحه، ضعيه في مكان دافئ حتى ينضج، ويجب تجنب وضعه في مكان ساخن أو أن يتعرض للسخونة بشكل مباشر ومتواصل.

⁃ انقلي برطمانات المخلل إلى الثلاجة عند التأكد من النضوج.

⁃ عند تقديمك للمخللات لا بد من استخدام ملعقة نظيفة وجافة ولا تستخدمي اليد لإخراج المخلل من البرطمان، ولا تعيدي بواقي المخلل إلى البرطمان مرة أخرى، لأن ذلك سيساعد على عملية التعفن والفساد.