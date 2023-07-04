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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بناكلها كل يوم .. جمال شعبان يحذر من قائمة أطعمة تضر بالقلب

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

حذر الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من الإكثار من تناول بعض الأطعمة والمشروبات لأنها ضارة بصحة القلب.

وأوضح جمال شعبان، عن الأطعمة الضارة بصحة القلب من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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الأطعمة والمشروبات الضارة بصحة القلب

1- السكر والملح والدهون

2- اللحم الأحمر وخاصة المقلي والمسبك

3- الصودا والمشروبات الغازية سواء الدايت او غيره

4- اللحوم المخلقة مثل  اللانشون

5- البيتزا

6- الارز الأبيض والمكرونة والخبز الأبيض

7- المخبوزات من باتيهات و ساليزون وجاتوهات

8- الزبدة

9- الشوربة المعلبة

10- الآيس كريم

11- الكحول

12- البطاطس المقلية

13- رقائق الشيبسي

14- الدجاج المقلي

وأشار الدكتور جمال شعبان في المنشور، قائلا «إذا لم تتناول طعامك بكميات وكيفيات محددة محسوبة كالدواء، ستكون محتاجا أن تتناول دواءك كالطعام».

وتابع، يجب علينا تقليل الكميات وخاصة اللحوم المجهزة والأطعمة المصنعة والاكتفاء بالمشوي والمسلوق والتقليل من المقلي والمسبك.

جمال شعبان استشارى امراض القلب امراض القلب صحة القلب

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