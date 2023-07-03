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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد وفاة لاعب كمال الأجسام چو لندنر.. علامات خطيرة للسكتة القلبية

چو لندنر
چو لندنر

حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، من مخاطر آلام الرقبة ، وقال إنها أحد مؤشرات الإصابة بالسكتة القلبية، وذلك على خلفية وفاة لاعب كمال الأجسام الشهير وخبير اللياقة البدنية الألماني «چو لندنر» فجأة .

وقال د.جمال شعبان، عبر صفحته على الفيسبوك : «بيقولوا جاله وجع في رقبته من ٣ أيام ثم توقف قلبه، وجع الرقبة ممكن يكون ذبحة صدرية، بعض التقارير تتحدث عن aneurysm، في شريان الرقبة السباتي الصاعد للمخ»، موضحًا: «يعني تلفا وتمددا في الشريان ده انتهى بتسلخه».

ونرصد أهم علامة تدل علي الاصابة بالسكتة القلبية ولا يعلم عنها الكثيرين شيئا وهي الآلام ووجع الرقبة ، ونرصد أهم العلامات الصامتة للسكتة القلبية وذلك وفقا لموقع betterhealth.

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آلام الرقبة مؤشر خطير

آلام الرقبة والألم الخفيف في الصدر ، من اهم واغرب علامات الاصابة بالسكتة القلبية ، وقد يمر هذا الألم دون أن يلاحظه أحد وهذا هو المشكلة الكبري ، فقد يعتقد البعض أن هذا  الالم يحدث بسبب  دور برد او عسر الهضم أو شد العضلات أو آلام العضلات أو حرقة المعدة، ولكنه في الحقيقة هو  أحد أعراض النوبة القلبية التي يفشل المريض في التعرف عليها، حتى الأطباء قد يفشلون في التعرف عليه.

وتوصلت دراسة حديثة ، إلى أن آلام الرقبة يسبب هذا النوع من النوبات القلبية الصامتة قد يحدث بنسبة تصل إلى 45٪؜ من حالات الإصابة بها.

العلامات الصامتة للنوبة القلبية

⁃ غالبا ما يكون الألم الملحوظ في الظهر أو الصدر أو أي من الذراعين، وليس اليسار فقط، علامة على سكتة قلبية صامتة. وبسبب أن الألم غالبا لا يكون مصحوبا بثقل في الصدر لذلك يميل الناس غالبا إلى تجاهله.

⁃ قد يبدو الألم وكأنه عضلة مشدودة أو مؤلمة أو وجع، كما لو كنت تنام بشكل خاطئ. قد يأتي الألم ويذهب أو يظل ثابتا.
⁃ التعرق المفرط يمكن أن يشير إلى مشكلة في القلب إلا أنه من الصعب على القلب ضخ الدم عبر الشرايين المسدودة، ويستجيب الجسم للجهد بالعرق.

⁃ أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مثل التعب، والغثيان، والقيء، والضعف، وآلام في المعدة، والدوار، والدوخة هي أيضا علامات على مشاكل في القلب.

⁃ ألم أثناء التمارين الرياضية فمن أعراض النوبة القلبية التي يتم التغاضي عنها بشكل شائع الألم حول الصدر أو الذراعين أو الكتفين أو الظهر، والذي يحدث فقط في أثناء التمرين فإذا كان لديك انسداد جزئي في الشرايين التاجية، يمكن أن يحد ذلك من تدفق الدم إلى قلبك، مما يتسبب في الشعور بالضعف والألم. وقد يتوقف الألم عند التوقف عن ممارسة الرياضة،

⁃ إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل تلهث بحثا عن الهواء أو تشعر بضيق في التنفس بعد الاستيقاظ مباشرة، فهذه أيضا علامة على أن شيئا ما قد يكون خطأ.
⁃ إذا كنت تعاني من نوبة حرقة عرضية بعد تناول وجبة غداء ثقيلة، فلا داعي للقلق. ولكن إذا كان الأمر خارجا عن المألوف، أو إذا لم تزعجك حرقة المعدة من قبل، عليك الاتصال بطبيبك.

 

چو لندنر خبير اللياقة الألماني لاعب كمال الأجسام العلامات الصامتة للسكتة القلبية جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق

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