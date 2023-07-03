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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مات حزنا على والدته.. استشاري يفسر سبب وفاة أحمد قنديل

الفنان أحمد قنديل
الفنان أحمد قنديل من مسلسل الاختيار 2

توفي صباح اليوم الاثنين الفنان الشاب أحمد قنديل بشكل  مفاجئ عن عمر يناهز 36 عاما، وذلك بعد 7 أشهر فقط على وفاة والدته وعاش بعدها قنديل حالة كبيرة من الحزن، حيث لم يتحمل الفنان الشاب ، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجئ بحسب ما أعلنه أصدقاؤه. 

وكتب أحمد قنديل منذ أيام عبر حسابه على موقع فيسبوك:" هو عيب لو انا قلت مش عارف اعيش من بعد امي .. طب والله العظيم انا ماعارف اعيش من بعدك يا امي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي .. خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتييييييييير .. بدون سبب اكتر فترة في حياتي .. كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا .. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته .. ويصبرني علي فراقك ويجمعني بيكي عن قريب انشاء الله".

وكان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي.

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مما لاشك فيه أن الحزن بعد فقدان شخص عزيز هو أمر طبيعي، وقد تستغرق عملية الحزن بعض الوقت ولكن سيطرة الحزن على الشخص بشكل كامل قد يؤدي إلى إصابة الشخص بأمراض خطيرة قد تصل إلى الوفاة المفاجئة.

سبب وفاة أحمد قنديل

وأكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه من الممكن فعلا أن يموت الإنسان بسبب انكسار القلب. فقد كشفت دراسة حديثة كيف أن الحزن الشديد على فقدان شخص عزيز يمكن أن يوهن قدرة الجسم على مكافحة الأمراض المعدية.

كما أن هناك دراسة جديدة عن أن الحزن الشديد وحسرة القلب الناجمة عن فقدان ووفاة الزوج أو الزوجة أو شخص عزيز يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة وحتى الموت

وأشار  إلى أن سيكولوجية الحزن هو استجابة عاطفية طبيعية لتزامن الأحداث، ولكن المشكلة في تتابع الأحزان ولا يوجد فواصل زمنية طويلة المدى، مؤكدًا أن تراكم الحزن داخل الإنسان تجعله فاقد للأمل في الحياة وتوقع الأسوأ دائمًا.

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ماذا يفعل الحزن الشديد بالإنسان ؟

وأضاف استشاري الصحة النفسية أن الحزن يسبب مشاكل وأضرارا خطيرة على الإنسان منها :-

⁃ مستويات التوتر والاكتئاب المتزايدة التي يسببها الحزن يمكن أن تتدخل في وظيفة نوع من خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم "الخلايا العَدِلة" -أكثر أنواع كريات الدم البيضاء غزارة بالإنسان وتشكل قسما رئيسيا من الجهاز المناعي- المسؤولة عن مكافحة الأمراض البكتيرية المعدية مثل الالتهاب الرئوي.

 

⁃ يسبب الخزن الشديد مشاكل في القلب حيث أظهرت دراسة أن احتمال إصابة الشخص بنوبة قلبية يزيد بنسبة 21 مرة في الساعات الـ24 الأولى بعد وفاة شخص مقرب، بعد أسبوع واحد ، كان الخطر لا يزال 6 مرات تقريبًا، قد يكون التأثير أكبر بين الأفراد المعرضين لخطر كبير في القلب والأوعية الدموية.

⁃ كما ان الحزن يسبب الاكتئاب ووجدت دراسة أن حوالي 1 من بين كل 4 أرامل من الرجال يعانون من اكتئاب سريري خلال السنة الأولى بعد وفاة زوجتهن.

⁃ كما يصبح لديك مشكلة في تنفيذ الروتين العادي الخاص بك.
⁃ لم تعد ترغب في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.
⁃ تشعر بالاكتئاب أو الحزن العميق.
⁃ إلقاء اللوم على نفسك أو تشعر بالذنب.
⁃ تعتقد أنك فعلت شيئا خاطئا أو يمكن أن تمنع الموت.
⁃ تشعر وكأنك فقدت شعورك بالهدف في الحياة.
⁃ تشعر بأن الحياة لا تستحق العيش بعد الآن.
⁃ تتمنى لو كنت قد توفيت أيضا.

عوامل الخطر

واوضح انه يمكن للحزن المعقد أن يؤثر على الحالة البدنية والنفسية والاجتماعية. ودون العلاج المناسب، يمكن أن تتضمن المضاعفات:

⁃ أفكار أو سلوكيات انتحارية
⁃ القلق والذي يشمل اضطراب الكرب التالي للرضح
⁃ اضطرابات كبيرة بالنوم
⁃ زيادة خطورة المرض البدني، مثل مرض القلب أو السرطان أو ارتفاع ضغط الدم
⁃ الصعوبة طويلة الأجل في مباشرة الحياة اليومية أو العلاقات أو الأنشطة الخاصة بالعمل
⁃ إدمان الكحوليات أو النيكوتين أو المخدرات

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