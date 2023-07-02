أقصر طريق لقلب الرجل معدته.. أبراج تفضل الأكل على الحب

أقصر طريق إلى قلب الرجل معدته ، هذه المقولة نعرفها جميعا ، وهي حقيقة فعلية تنطبق علي بعض الأشخاص ، حيث يفضل البعض الطعام علي الحب ، أي أنه يحب بمعدته لا بقلبه ، ويستطيع الطرف الآخر أن يكسب حبه عن طريق الأكل ، وبما أن الأبراج تعبر كثيرًا عن صفاتنا الشخصية نتعرف اليوم على أشهر الأبراج المُحبة للأكل أو التي تحب بمعدتها لا بقلبها ..وفقا لموقع feminain.



أبراج تعشق الأكل وتفضله عن الحب



برج الحوت

الحوت محب جداً للطعام ويعتبر استكشاف أطعمة جديدة بمثابة مغامرة مختلفة، إذ يعد منفتحاً وقابلاً للتكيف فيما يتعلق بتجربة أكلات وأطباق جديدة ومختلفة، فضلاً عن كون الطعام بمثابة مخرج من الإحباط والمشاعر السلبية لهذا البرج ، ويفضل الطعام عن الحب.



برج الدلو

مولود الدلو هو عاشق ولكن بمعدته وليس بقلبه وهو شريك طعام جيد، فإذا أردت تجربة طعام غريب لن تجد أفضل من الدلو ليشاركك التجربة، فهو دائما ما يحب المغامرة وليس لديه حدود أو موانع خاصة بالطعام، فيمكن أن يأكل من الباعة الجائلين وكذلك في أفخم المطاعم، كما أنه طاهي مبدع وأكلاته تتميز بنكهة خاصة تجعل كل من يذوقها يقع في حبها.

برج الثور

مولود الثور هو شخصية شرهة جدًا للطعام، ويفضلون تناول النشويات والكربوهيدرات بكثرة في وجباتهم، فهم لا يستطيعون مقاومة الباستا، والبطاطا المقلية، والبيتزا بكافة أنواعها، كما يمكنهم تناول الطعام في أي وقت وأي مكان.



برج الميزان

يهتم مولود الميزان كثيرًا بشكل الطعام، فهو يحب تزين وتجميل الاطباق التي يطهيها بنفسه، وبالرغم من حبهم لتناول كل ما هو مُشهي من الطعام، إلا أنهم لديهم إرادة قوية في التخلي عنه الالتزام بالطعام الصحي في حالة تعرضهم لزيادة الوزن.



برج القوس

يرتبط حب برج القوس للطعام بحسه المغامر وحب الاستكشاف، فهو دائماً ما يحب تجربة المطاعم الجديدة والأكلات المختلفة في أي مكان يذهب إليه، فهو يتميز بحس الذواقة الخبير ، ويحب الاكل واقصر طريقة الي قلبه معدته.



برج السرطان

مولود السرطان هو فنان طعام، فهم عاشقون للطعام، ويحبون التجديد والإبتكار، يتحدون أنفسهم في تقديم وصفات صعبة من الحلويات والمعجنات، وهذه الصفة منتشرة في أنثى السرطان أكثر من رجل السرطان، إلا أن رجل السرطان ذوّاق للطعام ويقدر الطهاة المحترفون.