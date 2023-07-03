صدمة بين زملاء الفنان أحمد قنديل بطل الاختيار 2 بعد رحيله المفاجئ

مازال خبر وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2 عن عمر 36 عاما، تمثل حالة من الصدمة والتأثر لدى زملائه وأصدقائه داخل وخارج الوسط الفني.

وحرص أصدقاء أحمد قنديل على المشاركة في دفتر عزائه عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما رحل بشكل مفاجيء عقب 6 أشهر من وفاة والدته التي لم يتحمل فراقها.

وكتب أصدقاء أحمد قنديل الذي قدم شخصية الشهيد إسلام مشهور العديد من الكلمات المؤثرة عنه، أبرزها أنه رحل قبل أن يحقق حلم حياته في التمثيل، وأشاد الجميع بأخلاقه وشخصيته.

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء بحسب ما أعلنه أصدقائه.

وكان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.

وأحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتلفزيون، وكان ينتظر عرض مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث.