لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

لم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء بحسب ما أعلنه أصدقائه.

وكان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.

وكتب أحمد قنديل منذ أيام عبر حسابه على موقع فيسبوك:" هو عيب لو انا قلت مش عارف اعيش من بعد امي .. طب والله العظيم انا ماعارف اعيش من بعدك يا امي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي .. خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتييييييييير .. بدون سبب اكتر فترة في حياتي .. كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا .. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته .. ويصبرني علي فراقك ويجمعني بيكي عن قريب انشاء الله".

من هو الفنان أحمد قنديل

أحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال الثانوية بالسينما والتلفزيون، وكان ينتظر عرض مسلسل بيت العيلة الجزء الثالث.

وكتب الممثل الشاب أحمد محارب عبر فيسبوك:" إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل الي رحمة الله صديقي الغالي واخويا احمد قنديل.. صلاه الجنازه في مسجد الحصري ( اكتوبر ) بعد صلاة الظهر .. والدفن في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس".

قدم أحمد قنديل عدد من الأعمال الفنية من أبرزها شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار، ومسلسلات الزيبق، عد تنازلي، وفي أفلام وقفة رجالة وليل خارجي، وغيرها من الأعمال الفنية.