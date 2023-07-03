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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

أحمد قنديل من مسلسل
أحمد قنديل من مسلسل الاختيار

توفي منذ ساعات الفنان الشاب أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار، بشكل مفاجئ، بحسب ما أعلنه أصدقاؤه عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

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ونعى عدد من أصدقاء أحمد قنديل الممثل الشاب، وكشفوا عن موعد ومكان تشييع جثمانه، دون الكشف عن سبب وفاته. 

 

وكتب الممثل الشاب أحمد محارب عبر فيسبوك:" إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل الي رحمه الله صديقي الغالي واخويا احمد قنديل.. صلاه الجنازه في مسجد الحصري ( اكتوبر )  بعد صلاه الظهر .. والدفنه في مقابر الحديدي العبور طريق  بلبيس". 

 

قدم أحمد قنديل عدد من الأعمال الفنية من أبرزها شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار، ومسلسلات الزيبق، عد تنازلي، وفي أفلام وقفة رجالة وليل خارجي، وغيرها من الأعمال الفنية. 

 

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وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

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