الدور غير في شخصيتي.. أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: المنسي هدية ربنا

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.



وتحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس أهم أدواره، وهي شخصية المنسي من مسلسل الاختيار، قائلا: "تجربة الاختيار بالنسبة لي تجربة عظيمة، ومربوط مع الناس لحد النهاردة بشكل غير طبيعي والدور غير في شخصيتي وطريقتي وأثر في جدًا".

وأشار الفنان أمير كرارة: "شخصية المنسي غيرت في شخصيتي والعساكر بيقولولي في الشوارع يا قائد".

وأضافت: "والداخلية بتقولي يا باشا مصر.. دور المنسي ده كرم وهدية من ربنا وكان معانا اتنين من اللي نجوا من معركة البرث، وجسدوا اللي حصل بالظبط والمشهد الأخير مكنش محطوط هما اللي عرفونا عمل إيه".



ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.