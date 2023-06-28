أمير كرارة عن فيلم البعبع : المخرج قالي مفيهوش غلطة ..فيديو

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

وكشف الفنان أمير كرارة، تفاصيل فيلم البعبع، قائلا:"من سنتين قابلت المؤلف إيهاب بليبل دماغه ذرية وحكالي الفيلم كله بالتفصيل وكان لسة متكتبش".

وأضاف: "قولتله الفيلم تحفة وعدت سنة وسنة ونص وأنا انشغلت وهو انشغل، وكان آخر أفلامي كازبلانكا واتأخرت في السينما معرفش السبب".

وأشار: "عرضت الفيلم على المخرج حسين المنباوي وقالي عليه الفيلم مفيهوش غلطة وصورنا أول جزء قبل رمضان ثم دخلنا مسلسل سوق الكانتو وكنت خايف من الكوميديا لكن كان فيه عوامل تخليك متطمن زي باسم سمرة ومحمد عبد الرحمن ومحمد أنور".

وتابع: "فيلم البعبع كان تحدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".



ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.