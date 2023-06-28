كنت مرعوب .. أمير كرارة يكشف مفاجأة عن فيلم البعبع | فيديو

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى عيد الأضحى، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيدالأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

وتحدث الفنان أمير كرارة، عن فيلم البعبع، قائلا:"فيلم البعبع كان تحدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "الفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".

وأضاف الفنان أمير كرارة: "كنت مرعوب من فيلم البعبع، والفيلم جاء بطريقة مختلفة وغريبة".

ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.