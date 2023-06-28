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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إزاي ماروحتش هناك قبل كدا.. أمير كرارة يوجه التحية لأهل إمبابة.. فيديو

امير كرارة
امير كرارة

حل الفنان أمير كرارة، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي فى العيد، وخلال الحلقة يتحدث كرارة عن فيلمه "البعبع" الذي يخوض به المنافسة في موسم عيد الأضحى، ويكشف كواليس التحضير للفيلم والمغامرة التي يخوضها بتقديم عمل كوميدي لأول مرة في مسيرته.

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ووجه الفنان أمير كرارة التحية لأهالى إمبابة بعد ترحيبهم بفريق عمل الفيلم، خلال تصويره أحد المشاهد خلال أحداث فيلم البعبع في إمبابة، معقبا: “أنا ازاي ماروحتش هناك قبل كدا”.

 

وأضاف الفنان أمير كرارة :"فيلم البعبع كان تخدي بالنسبة لي أن أقدم عمل فني مختلف عن ما قدمته من قبل"، موضحا:، "لفيلم مختلف، ومنذ زمن لم نقدم عمل أكشن كوميدى".


ويظهر بصحبة أمير كرارة أبطال البعبع محمد عبدالرحمن "توتا" ومحمد أنور والطفلين جان رامز وتيا ، ويكشف توتا وأنور أطرف المواقف التي واجهتهما في كواليس تصوير البعبع، والمقالب التي تعرضوا لها من أمير كرارة ومشاهد الأكشن التي أدوها داخل أحداث الفيلم.

وتتضمن الحلقة مسابقات وألعاب تلفزيونية وتحديات بين أبطال البعبع في جو من المرح والبهجة يتناسب مع أجواء العيد، ويقدم أمير كرارة وتوتا وأنور لأول مرة فاصلا من الأغاني بأصواتهم.

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