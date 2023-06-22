يا أبو مخ ألماظ.. رمضان يرد على أمير كرارة بعد إشادته بجعفر العمدة

علق الفنان محمد رمضان على تصريحات الفنان أمير كرارة الأخيرة حول مسلسله الأخير جعفر العمدة.



ونشر رمضان فيديو أمير كرارة والذى أكد من خلاله أن جعفر العمدة أفضل مسلسل فى رمضان وعلق على الفيديو قائلا: يا أبو مخ ألماظ.



رأى أمير كرارة فى جعفر العمدة

وكان الفنان أمير كرارة قد أكد أن مسلسله سوق الكانتو الذى عرض فى موسم رمضان الماضي له مذاق خاص وحالة مختلفة تماما عن باقى الأعمال التى تم طرحها فى هذا الموسم.



وأضاف كرارة أثناء حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى أن موسم رمضان له ظروفه والجمهور يريد خلاله قصص وحواديت تتناسب مع طبيعة الشهر الكريم ومن أهم المسلسلات التى عرضت وكسرت الدنيا مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان والمخرج محمد سامي.



وأضاف كرارة أن محمد رمضان نجم كبير وتعاونه مع المخرج محمد سامي يؤدي إلى خروج عمل مميز كما حدث فى جعفر العمدة.



أمير كرارة يخوض موسم عيد الأضحي بفيلم جديد

ويخوض أمير كرارة فى موسم عيد الأضحى القادم بفيلم البعبع والذى يشارك فى بطولته بجانب ياسمين صبري وباسم سمرة.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم البعبع، للنجم أمير كرارة، الإعلان التشويقي الأول استعدادًا لطرحه فى موسم عيد الأضحى القادم.

تفاصيل فيلم البعبع

الفيلم بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.