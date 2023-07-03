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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| سر خطير عن سبب وفاة زيزي مصطفى .. الجمهور يهاجم أحمد سعد لهذا السبب

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تغريد فهمي: زيزي مصطفى توفيت بسبب فنانة موجودة دلوقتي

حلت الفنانة تغريد فهمي، ضيفة برنامج "المنسي" المذاع على قناة “هي”، وتحدثت عن علاقتها بالفنانة الراحلة زيزي مصطفى.


أهنت المرأة.. الجمهور التونسي يفتح النار على أحمد سعد

هاجم الجمهور التونسي الفنان أحمد سعد، بعد إهانته لسيدة تونسية على هامش حفله الأخير في تونس.

أكرم حسني برفقة ابنه يلعب الجولف.. شاهد

شارك الفنان أكرم حسني صورة له برفقة ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

بعد أزمته الأخيرة.. أحمد سعد ينشر صورا من حفل تونس

حرص الفنان أحمد سعد، على نشر عدة صور من حفله الاخير بتونس، وذلك بعد ازمته مع الشعب التونسي.

طرح الإعلان التشويقي لفيلم ع الزيرو لـ محمد رمضان.. فيديو

أطلقت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي لفيلم "ع الزيرو" لـ محمد رمضان، وذلك استعدادًا لعرضه قريبًا في السينمات.

بالمايوه نور إيهاب تثير الجدل علي انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت نور إيهاب  بإطلالة جريئة حيث ارتدت مايوه باللون الاسود واعتمدت نور في إطلالتها علي الشعر الكيرلي وبعض الإكسسورات الأنيقة.

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