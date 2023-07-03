بعد أزمته الأخيرة.. أحمد سعد ينشر صورا من حفل تونس

حرص الفنان أحمد سعد، على نشر عدة صور من حفله الاخير بتونس، وذلك بعد ازمته مع الشعب التونسي.

نشر أحمد سعد، الصور من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”، وعلق قائلًا: “شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه .. وسع وسع .. من حفل بينزارت في تونس”.

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يذكر أن أثار المطرب أحمد سعد حالة من الغضب بين الأشقاء التوانسة، بعد مشادة كلامية حادة اندلعت بينه وبين منظمة مهرجان بنزرت في تونس، ليطلب منها سعد الصمت، لتشتعل أزمة كبرى عكرت صفو نجاح مشاركته في المهرجان.

أزمة بين أحمد سعد وصحفيين توانسة

شارك المطرب أحمد سعد بحفل جماهيري ناجح على مسرح "الهواء الطلق" على هامش مهرجان بنزرت، رافضًا دون حضور المؤتمر الصحفي عقب الحفل، موضحا أنه لم يتم الاتفاق معه على ذلك.

وقال سعد موجها حديثه للصحفيين: "لازم تعرفوا إني موجود هنا معاكم احترامًا وتقديرًا وحبًا لكل الإعلام والشعب التونسي، إنما كاتفاق إني أعمل أحاديث صحفية، ده مش موجود ضمن الاتفاق معي".

وتابع سعد لوسائل الاعلام: "لكن وجودكم عشان تاخدوا مني كلمة ده شيء يسعد قلبي إني أكون موجود وسط الإعلام اللي أنا بحبه أصلا، لما مشيت من الحفلة مش عشان خاطر أنا مش عايز أعمل معاكم أحاديث".

إلا أن سيدة من إدارة المهرجان قاطعته بصوت مرتفع، موضحة أنه ملزم بحضور ندوة صحفية متفق عليها، ما دفع المطرب إلى مخاطبتها قائلاً "اسكتي لو سمحتي، اسكتي أنتي، علشان أنتي ما تعرفيش تعملي حفلات ولا تعرفي تديري حفلات ولا لك علاقة بالحفلات".

وأضاف سعد: "أنا جيت هنا علشان.." .. لتقاطعه نفس السيدة قائلة "علشان إيه علشان تاخد 80 ألف دولار وتخرج؟".