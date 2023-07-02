خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ايمان عبد اللطيف، تغطية خاصة عن أزمة النجم أحمد سعد مع منظمة حفله في تونس خلال مهرجان بنزرت.

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بدأت الأزمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع إدارة المهرجان .

وقاطعت مقدمة الحفل أحمد سعد أثناء إجرائه لقاء صحفى؛ ليرد عليها: "اسكتى انتى ممكن تسكتى".

وقام سعد بعد ذلك بمغادرة اللقاء الصحفي وسط هرج ومرج ومطالبة من الصحفيين بالاعتذار.

كشف الفنان أحمد سعد، خلال تصريحات على قناة “تن”، تفاصيل هامة عن أغانيه الجديدة، موضحا "اغنية اختياراته مدمره حياتي فرقت معايا وبقت مظبطة حياتي".

تابع "زمان كنت بقول الجمهور مش مديني حقي ولكن اتأكدت دلوقتي أني أنا اللي كنت مقصر في حق نفسي".