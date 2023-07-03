أكرم حسني برفقة ابنه يلعب الجولف.. شاهد

شارك الفنان أكرم حسني صوره له برفقة ابنه، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أكرم حسني صورة مع ابنه،يلعب الجولف، وعلق أكرم حسني علي الصورة كاتبًا: “خبر حصري:ياسين كان عايزيلعب جولف والحمدلله فشلنا فخدنا صورتين وروحنا نلعب كورة”.

من كواليس الفيلم الكوميدي العميل صفر ، تم نشر صورة تجمع بين الممثلة السعودية فاطمة البنوي وبين بطل الفيلمونجم الكوميديا المصري أكرم حسني، حيث يقف الاثنان على مدخل بوابة كبيرة، وتبدو “البنوي” في فستان أسود أنيقوهي تنظر إلى أكرم حسني فيما يبدو أنها تشرح له شيئاً ما، بينما يُصغي إليها أكرم وتبدو على وجهه علاماتالاستهانة أو عدم الفهم لما تقول.

تدور أحداث فيلم “العميل صفر” في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلكويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدراوإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريمالعدل.