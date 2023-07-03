بالمايوه نور إيهاب تثير الجدل علي انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة إيمان العاصي، صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت نور إيهاب بإطلالة جريئة حيث ارتدت مايوه باللون الاسود واعتمدت نور في إطلالتها علي الشعر الكيرلي وبعض الإكسسورات الأنيقة.



تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.