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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تغريد فهمي: زيزي مصطفى توفيت بسبب فنانة موجودة دلوقتي

زيزي مصطفى
زيزي مصطفى

حلت الفنانة تغريد فهمي، ضيفة برنامج "المنسي" المذاع على قناة “هي”، وتحدثت عن علاقتها بالفنانة الراحلة زيزي مصطفى.

وقالت تغريد فهمي: "زيزي مصطفى ودلال عبد العزيز من أكثر الفنانات اللي كانوا قريبين مني جدا، زيزي مصطفى كانت حبيبتي أوي ومكنتش بتسيبني ولا كنت بسيبها لحد لما توفت كنا صحاب جدا".

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وتابعت: "زيزي مصطفى توفت بسبب فنانة موجودة دلوقتي .. كانت متجوزة الفنان يسري مصطفى وكانت قاعدة معاه فترة طويلة وهو مريض في المستشفى ولما ربنا شفاه وشد حيله الفنانة دي خطفته من زيزي واتجوزته، وزيزي مقالتش وبقينا أنا وهي بس اللى عارفين، والفنانة دي كانت بتدخل بيت زيزي مصطفى قبل ما تخطف جوزها والموضوع ده أثر عليها وانهارت لما بقى الموضوع اتعرف وزعلت جدا".

كما أكملت: “زيزي كانت ساكنة في أرض الجولف، وقالت لي مش عارفة أعمل إيه مع يسري مصطفى، ولقيته ندم جدا على إنه اتجوز عليها، وقال لي كنت كل لما أدخل البيت ألاقي زيزي مصطفى قدامي على الشاشة”.

 

واختتمت: "وربنا عاقبني إن الممثلة اللي اتجوزتها كانت بتدعي عليا في الفجر، وهي كانت متجوزاني علشان مصلحة ويشغلها، ولما معملش اللى هي عايزاه تركته، وبدأت تشتغل من فترة".


 

تغريد فهمي الفنانة تغريد فهمي دلال عبد العزيز زيزي مصطفى

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