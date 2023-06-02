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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. اسم الفنانة زيزي مصطفى الحقيقي وقصة رحيلها المفاجئ

زيزي مصطفى
زيزي مصطفى

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة زيزي مصطفى، التي دخلت مجال الفن في سن صغيرة وتركته برحيلها فقط عام 2008، رغم عدم وصولها أبدا للبطولة المطلقة. 

 

زيزي مصطفى كانت وجها بشوشا في سينما الأبيض والأسود التي دخلتها طفلة، واستمرت في عطائها الفني حتى اللحظات الأخيرة بالمشاركة في أعمال درامية متتالية كان آخرها مسلسل كلمة حق والفرسية والصياد وغيرهم. 

 

زيزي مصطفى

 

كان اسمها الحقيقي هو زينب مصطفى نصر، وبدأت العمل فى مجال الفن مبكرا، حيث كانت تبلغ من العمر 16 عاما؛ من خلال مشاركتها في فيلم "بين السماء والأرض" مع الفنانة هند رستم.

 

شاركت زيزي مصطفى فى تقديم عدد من الأعمال التليفزيونية الشهيرة والهامة منها: “أبنائى الأعزاء.. شكرًا، أحلام الفتى الطائر، ليالي الحلمية، ريا وسكينة، رجل في زمن العولمة، راجل وست ستات، سوق الخضار، قضية رأي عام" وغيرهم. 

 

تزوجت زيزي مصطفى ثلاث مرات في مشوارها منها داخل الوسط الفني وخارجه، الأول هو مهندس بحري وأنجبت منه ولدًا وبنتًا، ثم تزوجت من الفنان محمد خيري، وأخيرًا من الفنان يسري مصطفى، ولكنها انفصلت عنه أيضا.

زيزي مصطفى

تمتعت زيزي مصطفى بوجه ملائكي ساعدها على أن تكون شابة مميزة في سينما الأبيض والأسود، وأم وسيدة مطلوبة في الدراما التلفزيونية على مدار سنوات. 

 

في عام 2008 رحلت زيزي مصطفي أثناء تصويرها للجزء الثاني من المسلسل (الست كوم) راجل وست ستات وسط حزن المحطين بهم، ولم تشك زيزي قبل وفاتها من أي مرض ورحلت بعد مسيرة  كبيرة وطويلة من العطاء.

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