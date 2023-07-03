بعد وفاته اليوم| شاهد كيف جسد أحمد قنديل استشهاد إسلام مشهور بـ الاختيار2

أثرت قصة الفنان الشاب أحمد قنديل الذي رحل صباح اليوم بشكل مفاجيء، في الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أبرز أدواره كانت تقديم قصة استشهاد أحد رجال الشرطة.

وأعادت وفاة أحمد قنديل، إلى الأذهان المشهد الذي قدمه في مسلسل الاختيار 2 “رجال الظل”، وهي قصة استشهاد مأمورية الواحات على يد الإرهاب، ومن بينهم البطل إسلام مشهور.

أهم أعمال أحمد قنديل

وقدم أحمد قنديل ، عدد من الأعمال الفنية من أبرزها شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار، ومسلسلات الزيبق، عد تنازلي، وفي أفلام وقفة رجالة وليل خارجي، وغيرها من الأعمال الفنية.

موعد جنازة ومكان دفن الفنان الشاب أحمد قنديل

وكتب الممثل الشاب أحمد محارب عبر فيسبوك: " إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل إلى رحمه الله صديقي الغالي وأخويا أحمد قنديل.. صلاة الجنازة في مسجد الحصري ( اكتوبر ) بعد صلاة الظهر .. والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس".

ولم يتحمل الفنان الشاب أحمد قنديل، حالة الحزن التي انتابته بعد وفاة والدته نهاية العام الماضي، ورحل صباح اليوم بشكل مفاجيء بحسب ما أعلنه أصدقائه.

وكان أحمد قنديل يعيش حالة كبيرة من الحزن بعد وفاة والدته، التي كان حريصا على الحديث عنها والدعاء لها بشكل يومي منذ يناير الماضي.