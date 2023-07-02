عادات نفعلها في الصيف تسبب مرضا جلديا خطيرا.. احذروها

خلال فصل الصيف تكثر وتنتشر بعض الامراض الجلدية بسبب حرارة الشمس ورطوبة الجو ومن اخطر هذه الامراض الجلدية هي التينيا وهو عبارة عن عدوي فطرية تصيب الجلد وتكون علي شكل بقع حمراء أو بيضاء أو سمراء تصيب بعض المناطق في الجسم كالرقبة و الكتفين والفخذين والمناطق الحساسة وبين أصابع القدمين ، وهي تسبب الحكة والهرش الشديد وتقشر الجلد أحيانا و قد ننتقل من العضو المصاب إلى باقي أجزاء الجسم .

وكشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، في تصريحات تليفزيونية عن بعض العادات في فصل الصيف، والتي قد تؤدي للإصابة ببعض الأمراض التي يخشى منها العديد من المواطنين، مثل مرض "التينيا "، و"الحامونيل"، وغيرها من الأمراض.

وتحدث خلال اللقاء التلفزيوني عن أبرز العادات التي تؤدي للإصابة بالتينيا وهي قيام بعض المترددين على حمامات السباحة، وبعد الانتهاء من السباحة، يخرج كل منهم ويسير حافي القدمين، وهو ما يؤدي إلى إصابته بالتينيا بين الأصابع، وكذلك الأمر للأشخاص الذين يرتدون الحذاء لفترة طويلة من اليوم.

نرصد في هذا التقرير بعض العادات التي نفعلها خلال ويمكن ان تسبب الاصابة بالتينيا وفقا لموقع Livestrong



عادات خاطئة تسبب التينيا:

⁃ هذا المرض سهل الانتشار عن طريق الملامسه واحيانا من خلال حمامات السباحة العامة

⁃ لبس الجوارب و الأحذية لفترات طويلة حيث يؤدي دلك إلى العرق و السخونة مما يؤدي إلى توفير البيئة المناسبة لنشاط و تكاثر الفطريات المسببة لمرض التنيا حيث تحتاج هذه الفطريات إلى الرطوبة و درجات الحرارة العالية .

- من مسببات هذا المرض غسل القدمين مع عدم الاهتمام بتجفيفهما خاصة عند الخروج من حمام السباحة

- تينيا الفخذين وهي تصيب المنطقة العليا في الفخذين وقد تنتقل العدوى من أعلى الفخذين الى مناطق أخرى من الجسم و تظهر الأعراض علي شكل بقع جلدية ملتهبة في أعلى الفخذين .

-مشكلة التينيا ليست في المرض ولكن في العدوى وأخطر أشكال العدوى هي أن يعدي الشخص نفسه بمعنى أنه يأخذ الدواء ويشفى من المرض لكن ملابسه الداخلية بها أبواغ الفطر التي تعيد الإصابة إليه .



أسباب الإصابة بالتينيا:

⁃ زيارة المناطق ذات الرطوبة والحرارة العالية

⁃ نمو فطريات مثل المالاسيزيا على الجلد.

⁃ رطوبة الجلد والتعرق الشديد يتسبب في نمو الفطريات وبتالي يتسبب في الإصابة بالتينيا.

⁃ البشرة الدهنية تعد مناخًا مناسبًا لنمو الفطريات.

⁃ التغيرات الهرمونية وضعف جهاز المناعة.



أعراض مرض التينيا:

هناك أعراض تُصاحب الإصابة بالتينيا حيث تتسبب الفطريات في ظهور بعض البقع المميزة سواء منفردة أو متجمعة، وتتميز بأنها:

بقع أفتح أو أغمق من اللون الطبيعي للجلد.

أكثر انتشارًا بمناطق الظهر، والعنق، والذراعين.

بقع التينيا لا تتغير بالتعرض للشمس في حالة المكوث في الشمس بغرض التسمير.

يزيد انتشارها في الطقس الحار والرطوبة العالية وتقل في الطقس البارد أو تختفي نهائيًا.

قد يصاحبها الشعور بحكة وألم في المناطق المُصابة.



طرق الوقاية :

⁃ استعمال مضادات الفطريات عند توفر الأسباب لعودة المرض حتى ولو لم يعد .

⁃ تخفيف الوزن لأن البدانة من أسباب الاحتكاك الذي يؤدي لزيادة التصبغ .

⁃ يجب التاكد من عدم وجود أكزيما تماس أو غير ذلك .

⁃ استعمال السروال الذي يفصل احتكاك الفخذين يقلل من الالتهابات الجلد

⁃ يفضل استعمال صابون الكبريت لتنظيف مكان الاصابة



⁃ الاهتمام بالتغذيه السليمة والاكثار من الفاكهه والخضار الغنيه بفيتامبن ب المركب .

⁃ تجنب استخدام العطور والكحول والابتعاد عن الانفعال النفسي .

⁃ الاعتناء بغسل الملابس وتعقيمها والتعرض للشمس .