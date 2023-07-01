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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجنب التسمم... أقصى مدة لتخزين اللحوم وطريقة حفظها في الثلاجة والفريزر

اللحوم
اللحوم

يعتاد أغلب ربات البيوت إلى تخزين اللحوم بمختلف أنواعها في الثلاجة أو الفريزر لحمايتها من الفساد والحفاظ عليها طازجة لأطول وقت ممكن أو استعمالها لاحقا عند الحاجة ولضمان تخزين جيد للحوم يُنصح بعدم غسله قبل إدخاله الثلاجة لأنه يفسد بسرعة وغسله فقط قبل الاستعمال ووفقاً لموقع webmd يمكنك معرفة مدة حفظ اللحوم وتخزينها في الثلاجة أو الفريزر. 

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مدة حفظ اللحوم بالثلاجة:

تختلف المدة المناسبة لحفظ اللحوم تبعاً لنوعها ويمكن توضيح ذلك في الآتي:-

 

اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة تبقى صالحة بالثلاجة لمدة 5 أيام ومن 4 إلى 12 شهراً في الفريزر.

تبقى اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة من 3 إلى 4 أيام بالثلاجة و6 أشهر في الفريزر.

اللحوم المفرومة تبقى من يوم إلى يومين بالثلاجة ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.

تبقى اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسجق من شهر إلى شهرين في الثلاجة قبل فتحها و6 أشهر في الفريزر.

 

خطوات حفظ اللحوم في الفريزر:


يجب غسل اليدين جيداً قبل لمس اللحم لمنع انتشار البكتيريا.

استخدام أماكن منفصلة للحوم بعيداً عن الأطعمة الأخرى.

يجب وضع اللحوم في عبوة محكمة الغلق قبل تجميدها.

ينبغي إبقاء درجة حرارة الفريزر على ما يقرب من -17.8 درجة مئوية لإبقاء اللحوم طازجة.

تجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر خاصة خلال الأيام الرطبة والدافئة، لأن هذا الأمر يتسبب في رفع درجة حرارة الثلاجة.

تنظيف الثلاجة بشكل متكرر للتقليل من روائح الطعام والتخلص من الأطعمة الفاسدة بشكل فوري، منعاً لانتشار العفن بين الأطعمة.

الحرص على تخزين اللحوم بالرف السفلي للثلاجة، حتى لا تتسرب السوائل الخاصة بها على الأطعمة الأخرى والتي تسبب التلوث.

يجب تجنب إعادة تجميد اللحوم بعد أن تم إذابتها ما لم يتم طهيها.


نصائح هامة لاختيار اللحوم قبل التخزين:


تجنب شراء الأسماك التي تحتوي على لحم اسفنجي أو الأسماك التي تغير لونها.

الابتعاد عن اختيار اللحوم التالفة أو الممزقة أو التي تكون عرضة للهواء والبكتيريا الضارة

تجنب اختيار اللحوم ذات اللون البني الغامق أو ذات الرائحة القوية أو اللحوم الصلبة.

الامتناع عن شراء اللحوم وخاصة الدواجن الباهتة أو ذات الرائحة القوية.

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