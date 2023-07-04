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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

محتاجة دعواتكم فعلا .. تطور جديد بالحالة الصحية لمذيعة DMC

أميمة البدري مذيعة
أميمة البدري مذيعة dmc

طمأنت المذيعة أميمة البدري، جمهورها بعد فقدانها النطق، وكتبت « شكرا لله، وشكرا ليكم بفضل دعواتكم، الحمدلله انت بقيت كويسة خلاص».

وتابعت مذيعة DMC « أنا فاضلي حاجات بسيطة لكن أنا بقيت تمام الحمدلله وبعرف اتكلم بس مش قادرة ارد على تليفونات».

وكانت مذيعة dmc أميمة البدري تعرضت خلال الأيام القليلة الماضية لفقدان النطق ونشرت مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك  أعلنت فيه أنها فقدت النطق بسبب الحزن وطالبت بالدعاء لها.

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وقالت  إن سبب تعرضها لذلك هو  إنها زعلت جامد .. ادعولي دعوة صادقة أنا محتاجة لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمة".

 

وحرصت أميمة بدري على أن تطمئن الجمهور على حالتها الصحية، وقالت من خلال موقع “فيس بوك” بطمنكم أنا أحسن شوية".

وتصدر اسم المذيعة اميمة البدري منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، عقب ظهورها في فيديو وإعلانها خبرا صادما لمتابعيها.

ونشرت فيديو أخر  حصد الكثير من المشاهدات   في ساعات قليلة من نشره وقالت خلاله "شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن عليا بس ده حالي وصوتي طلع حبه الصبح ومكنش في أي صوت ولا حركة في شفايفي ولسه تعبانة فمش عارفة ولا قادرة أتواصل معاكم قولت أطمنكم بحالي هنا أسهل .. دعواتكم والحمد لله على كل شىء"

أميمة البدري المذيعة أميمة البدري مذيعة DMC فقدان النطق اسم المذيعة اميمة البدري

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