احترس.. تنميل الوجه مؤشر لأمراض خطيرة

يصاب أحيانا الإنسان بتنميل مفاجئ في الوجه ، وهو عبارة عن فقدان الإحساس بالمنطقة المصابة بالتنميل وفى بعض الأحيان قد يشعر المريض بحرقان وآلام فى منطقة الوجه، وهذا التنميل له أسباب عديدة وقد يكون مؤشر للاصابة ببعض الأمراض الأخرى ، وقد يتجاهل البعض هذه الآلام والأعراض اعتقادا منه أنها حالة بسيطة وستمر بسلام ، ولكن يجب أن نتوخى الحذر كثيرا عند تكرار هذا التنميل .

لذلك نوضح في هذا التقرير أسباب تنميل الوجه وأعراضه وعلاجه وفقا لموقع Momjunction

أسباب تنميل الوجه

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي للإصابة بتميل الوجهي، ومن أبرزها:

⁃ التوتر المستمر والتعرض للضغوطات يمكن أن يؤدي إلى حدوث تنميل في منطقة الوجه والشفاه، خاصة إذا كانت تلك الضغوطات ممتدة لفترة طويلة من الزمن.

⁃ الإصابة بالصداع النصفي يمكن أن يؤدي إلى حدوث التنميل والتخدير في منطقة الوجه والشفايف.

⁃ اعتلال الأعصاب واختلال عملها يُحدث التنميل.

⁃ الإصابة بالتصلب المتعدد قد ينتج

⁃ الإفراط في التدخين والمشروبات الكحولية يؤدي إلى تنميل الوجه والشفايف.

⁃ يعتبر تنميل الوجه والشفايف أحد العلامات والأعراض التي تدل على الإصابة بالسكتات الدماغية.

⁃ بعض الأورام الحميدة تتسبب في حدوث خلل في الأعصاب قد تؤدي إلى تنميل الوجه وكذلك الشفايف.

⁃ ورم الغدة النخامية

⁃ تورم العصب الوجهي والذي يمكن أن يؤدي إلى شلل الوجه النصفي الذي يعد تنميل الوجه أبرز أعراضه.

علامات تدل عليها تنميل الوجه

خمول الغدة الدرقية

وهيَ حالةٌ تكونُ فيها الغُدة الدرقيّة غير نشيطة؛ بحيث تفشل في إنتاج الهرمونات اللّازمة للجسد، وذلِكَ يؤدّي لخربطة وزعزعة في التّوازن الكيميائيّ الخاص بالجسد، ومع مرور الوقت قد تتطوّر الحالة لتُصيب الشخص بمزيدٍ من الأضرار والمشاكل الصحيّة، ومن بعض الأعراض التّي تُصاحب هذهِ المشاكل بالغُدّة الشعور بالتنميل في الوجه، وفي هذهِ الحالة على الشخص مُراجعة الطبيب على الفور لتشخيص مرضه والحصول على العلاج المُناسب.

القوباء

وهوَ من الأمراض التّي يُصاب بها الشخص نتيجة التعرُض لبعض الفيروسات، ويُصيب هذا المرض الأشخاص البالغين الذّينَ أُصيبوا بجدري الماء في فترة مُتأخرة من مرحلة الشباب. والقوباء من الأمراض التّي تُصيب الشخص مرّة واحدة فقط في حياته، ولكنّها وفي حالاتٍ نادرة قد تُصيبهُ أكثر من مرّة، وهيَ تظهر بمنطقة واحدة فقط في الجسد، وغالباً ما تكونُ مصحوبةً بالأعراض التّي تُصيبُ البشرة من الخارج، وقد تظهر على الوجه وتُسببُ لهُ تلفاً في الأعصاب مِمّا يؤدّي للشعور بالتنميل.

السكتة الدماغية

فمن المعروف بأنَّ التنميل هوَ من الأعراض الرئيسيّة لهذهِ السكتة، وبالأخص الذّي يُصيب الذراع اليُسرى والوجه، فعندَ إصابة الشخص بالسكتة الدماغيّة يظهر لديه الشعور بالتنميل في الوجه مِمّا يؤدّي لفقدانه القدرة على الحديث أو تحريك الفم كما في السابق.

الأورام العصبيّة

وهيَ عبارة عن أورام سرطانيّة خبيثة أو حميدة تظهرُ في الدماغ بمراكز التحكُّم بالأعصاب، مِمّا يؤثّر على الأعصاب الموجودة في الوجه وبالتالي عدم الإحساس الشديد بالتنميل ،الصُداع النصفي: فالشعور بتنميل الوجه يُعتبرُ واحداً من الأعراض التّي تُصاحب الإصابة بالصُداع النصفي بشكلٍ دائم ومُستمر.

أعراض تنميل الوجه :

الصداع.

آلام الرقبة.

آلام الأذن.

آلام الأسنان.

حرق في الوجه أو الإحساس بالوخز.

آلام في مفصل الفك.

طنين الأذن.

دوخة.

عدم تناسق عضلي.

حكة أو وخز غير طبيعي في منطقة الرأس والرقبة.

علاج تنميل الوجه

يعتمد العلاج على معرفة السبب المؤدي إلى حدوث التنميل في الوجه والشفايف ومعالجته.

عمل جلسات من العلاج الطبيعي إذا كان الأمر يتكرر لمرات متتالية.

تناول الفيتامينات، خاصة فيتامين B حيث إن نقص فيتامين B 12 يمكن أن يؤدي إلى حدوث تنميل في منطقة الوجه والشفايف كذلك.

تناول مسكنات للألم إذا كان التنميل مصاحب له الشعور بالوخز والألم.