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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: مواصلة تركيب بلدورات وتشجير الشوارع بمدينة منفلوط

تركيب بلدورات وتشجير
تركيب بلدورات وتشجير الشوارع بمدينة منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استكمال أعمال تركيب البلدورات والانترلوك بعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين فضلاً عن مواصلة أعمال زراعة وتشجير ضمن أعمال التجميل والتطوير طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة والإمكانات المتاحة لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله مشيرًا إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتسهيل الحركة والنقل والانتقال تحقيقاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بقيادة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط إنه جاري تركيب بلدورات وبلاط انترلوك وإنشاء أرصفة طبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مع تشجير وزراعة شتلات بجانبي الطريق لعدد من الشوارع بمدينة منفلوط ضمن مبادرة زراعة "100 مليون شجرة" و "اتحضر للأخضر" وذلك بهدف تحسين البيئة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفساً للمواطنين من بينها منطقه تقسيم البنوك وشارع مجلس المدينة القديم وشارع مدرسة محب أيوب وتفرعاتها لتعطي الشكل الحضاري والجمالي لمدينه منفلوط قبل أعمال الرصف التي سيتم تنفيذها في هذه المناطق خلال الفترة القادمة على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين بالمركز وذلك بمشاركة مسئولي البيئة بإشراف عبدالتواب أحمد نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط وبمشاركة مسئولي الإدارات والنظافة والرصف والاشغالات بالمركز وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله.

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أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط بلدورات وتشجير مدينة منفلوط

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